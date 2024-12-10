¡ÚDIOR¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£:¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡÷¡ÖTHR Women in Entertainment Gala¡×¼ø¾Þ¼°

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò

¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£


2024Ç¯12·î4Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ýー¥¿ー¡×»ï¤Î¡ÖTHR Women in Entertainment Gala¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥­¥¦¥ê¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£



(C)Getty Images

¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ï¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ë¥¯¤Î¥¸¥ãー¥¸¥É¥ì¥¹¤ËÆ±¿§¤Î¥ì¥¶ー¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡÷Dior @MariaGraziaChiuri #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë



¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947