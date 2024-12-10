¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¡Ö¥³¥¹¤¿¤ÞHairCollectionX¡×¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥¬¥ó¥Ûー¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥³¥¹¤¿¤ÞHairCollectionX¡×¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1842_1_d8289281bf4410d168be103e3412a532.jpg ]
¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
22¼þÇ¯¥í¥´
¡Ö¥³¥¹¤¿¤ÞHairCollectionX¡×¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
https://goe.bz/costamahaircollection10
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1842_1_d8289281bf4410d168be103e3412a532.jpg ]
¢¨ÁÒ¸Ë°Ê³°¤Î°ìÀÚ¤Î¼è°úÉÔ²Ä¡£
¢¨³«Éõ¤·¡¢Æþ¼ê¤·¤¿°áÁõÁõÈ÷¤Ë°ÜÆ°À©¸ÂÅù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§MMORPG
²Ý¶â·ÁÂÖ¡§1,500±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï/30Æü´Ö
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ragnarokonline.gungho.jp/
22¼þÇ¯¥í¥´
¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¼«Í³¤ËËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡£
ËÁ¸±¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°é¤Æ¶¯Å¨¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¡¢Í§¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Áー¥àÀï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§
(C)GravityCo.,Ltd.&LeeMyoungJin(studioDTDS).AllRightsReserved.
(C)GungHoOnlineEntertainment,Inc.AllRightsReserved.