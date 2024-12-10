º£ºÇ¤âÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥·ー¥ó¡¡VTuber¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÃµ¤ë

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CONTENTS
FEATURE
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FOCUS
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FASHION&BEAUTY PATROL
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lLLUSTRATOR : NAOYUKI ASANO
CREATIVE DIRECTOR : SOHTA OZAWA
CREATIVE PRODUCER : MASAKI TAKAHASHI (NERD)
ART DIRECTION & DESIGN : RYO TOMIZUKA
COVER REELS DESIGN : CHIGE (GWISUB JUNG)
(C) 2016 COVER Corp.