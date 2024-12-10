¥ß¥Í¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÁÇÈ©Èþ¤ò°é¤àÌôÍÑ¥ß¥Í¥é¥ë¥·¥êー¥º ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¯¤ò¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢µ»½Ñ¤ÎÎÏ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈþ¤Î¿Ê²½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë5Ç¯Ï¢Â³Èþ´é´ï¥·¥§¥¢NO.1*¹¤Î¥äー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºêµ®»°Âå¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤è¤ê¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥êー¥º¡ÖÌôÍÑ¥ß¥Í¥é¥ë¥·¥êー¥º¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò2025Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¥Ë¥¥Ó¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÍ½ËÉ¤¹¤ë¡ØÌôÍÑ¥³¥ó¥·ー¥éー ¥¢¥¯¥Í¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¡Ù¤«¤é¥Èー¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿¿·¿§¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃÄ§
ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
¡¡ÈþÇò*²¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¡¢2¼ï*³¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡£¥«¥ÐーÎÏ¤ÈÆ©ÌÀ´¶*⁴¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë2¼ï*³¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈþÇò*²¥±¥¢¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢µÍ¤áÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍÆ´ï¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÊØÍø¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤ËÃæ¥Ö¥¿¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÀß·×¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥¤¥óÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤ÊÇö·¿ÍÆ´ï¤Ç¡¢ÄÌÈÎ¹ØÆþ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¤±¼è¤ê¤â¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌôÍÑ¥³¥ó¥·ー¥éー ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢
¡¡ÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*⁵¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é*⁶¡¢¥ß¥Í¥é¥ë100¡ó¤ÎÌôÍÑÈþÇò*²¥³¥ó¥·ー¥éー¡£¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢º£¤¢¤ë¥·¥ß¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥·¥ß¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤Î°ìÉô¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍÆ´ï¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌôÍÑ¥³¥ó¥·ー¥éー ¥¢¥¯¥Í¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー
¡¡¥Ë¥¥Ó¤ÎÀÖ¤ß¤ä±úÆÌ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥¥Ó¤òÍ½ËÉ¤·È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°2¼ï*⁷¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ñ¥¦¥Àー¥³¥ó¥·ー¥éー¡£·«¤êÊÖ¤¹¥Ë¥¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·È©¤ò¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤Î°ìÉô¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍÆ´ï¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤ß¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¤¹¤ë²«¤ß´ó¤ê¤Î¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Î¥é¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Èー¥ó¤òÍÞ¤¨¤¿¿·¿§¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤è¤ê¼«Á³¤Ê¿§Ì£¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ONLY MINERALS (¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë)
À½ÉÊÌ¾¡§ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¿§¿ô¡§Á´3¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥ªー¥¯¥ë¡¦¥ªー¥¯¥ë¡¦¥Ø¥ë¥·ー¥ªー¥¯¥ë¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ4,950±ß¡Ê5g¡Ë/ ÀÇ¹þ3,410±ß¡Ê2.5g¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
SPF¡¦PAÃÍ¡§SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü
ÍÆÎÌ¡§5g / 2.5g
¼è°·Àè¡§¥äー¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥äー¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¼è°·¤¤É´²ßÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·À½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ONLY MINERALS (¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë)
À½ÉÊÌ¾¡§ÌôÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¡ÒµÍÂØÍÑ¡Ó [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¿§¿ô¡§Á´3¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥ªー¥¯¥ë¡¦¥ªー¥¯¥ë¡¦¥Ø¥ë¥·ー¥ªー¥¯¥ë¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ4,730±ß¡Ê5g¡Ë/ ÀÇ¹þ3,300±ß¡Ê2.5g¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
SPF¡¦PAÃÍ¡§SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü
ÍÆÎÌ¡§5g / 2.5g
¼è°·Àè¡§¥äー¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥äー¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡¢¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¼è°·¤¤É´²ßÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·À½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ONLY MINERALS (¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë)
À½ÉÊÌ¾¡§ ÌôÍÑ¥³¥ó¥·ー¥éー ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¥¢ [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¿§¿ô¡§Á´2¿§¡Ê¥é¥¤¥È¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ2,530±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
SPF¡¦PAÃÍ¡§SPF23¡¦PA¡Ü¡Ü
ÍÆÎÌ¡§0.7g
¼è°·Àè¡§¥äー¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥äー¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¼è°·¤¤É´²ßÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·À½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ONLY MINERALS (¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë)
À½ÉÊÌ¾¡§ ÌôÍÑ¥³¥ó¥·ー¥éー ¥¢¥¯¥Í¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¿§¿ô¡§Á´2¿§¡Ê¥é¥¤¥È¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ2,530±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)
SPF¡¦PAÃÍ¡§SPF20¡¦PA¡Ü¡Ü
ÍÆÎÌ¡§0.7g
¼è°·Àè¡§¥äー¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥äー¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥äー¥Þ¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¼è°·¤¤É´²ßÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·À½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ª¥ó¥êー¥ß¥Í¥é¥ë¡ÊONLY MINERALS¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤Ä¤±Â³¤±¤ë¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¯¡£
¥ß¥Í¥é¥ë¤äÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤Î½èÊý¤È¡¢¤Ä¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¤È©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°åÌôÉô³°ÉÊ¤È¤¤¤¦µ¡Ç½À¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ß¥Í¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ìµ¸Â¤Î¿§¤Èµ±¤¡¢¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÁÇÈ©¤Ø¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò³ð¤¨¿·¤·¤¤¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.onlyminerals.jp/
*¹ (³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ØÈþÍÆ²ÈÅÅ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2020¡Ù2018-2019Ç¯¼ÂÀÓ¡¢¡ØÈþÍÆ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ»Ô¾ì¡¦´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2023-2024¡Ù2020-2022Ç¯¼ÂÀÓ¡¢Èþ´é´ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥áー¥«ー¥·¥§¥¢¤È¤·¤Æ
*² ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°
*³ ¥ê¥ó»ÀL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢»À²½°¡±ô¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
*⁴ ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì
*⁵ ¥ê¥ó»ÀL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
*⁶ ¥ß¥Í¥é¥ë100¡ó ¥Ñ¥¦¥Àー¥³¥ó¥·ー¥éー¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ê¢¨ 2010Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ´¤Ù¡Ë
*⁷ ¥¤¥ª¥¦¡¢»À²½°¡±ô¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
¢¨È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£