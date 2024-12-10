¡Ê³ô¡Ë¤ª¤â¤ì¤¤¤¬½é¤ÎÉôÌç¹ç½É¤ò³«ºÅ¡ª¤½¤Î°Õ¿Þ¤ä¸ú²Ì¤È¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤Î²ñµÄ¤ÎÍÍ»Ò
Á´¹ñ¤Ç¹â¹»À¸¤ÎÉô³èÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉô³è¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¡§Âçµµ Ì÷¼£¡Ë¤Ï¡¢11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¿Ê³Ø»ö¶ÈÉô ºÅ»öÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÅö¼Ò½é¤ÎÉôÌç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÉôÌç¤Ïº£Ç¯¤Î7·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ä¡¢Ê¸²½º×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÏ©¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç½É¤ÎÇØ·Ê
¢£¼Ò³°¼èÄùÌò ÀÐ³À»á¤ÎÁÛ¤¤
¡Öº£²ó¡¢¿·ÉôÌç¤ÎÀßÎ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¼çÂÎÅª¤Ê´ØÍ¿¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉôÌç¹ç½É¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢KGI¤äKPI¤ÎÀßÄê¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¡¢°Õ»×·èÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤âÈà¤é¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÏÂ¤À¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¼Ò³°¼èÄùÌò ÀÐ³À¸µÍÇ»á
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡Ø°ì·â¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆBattle of the year 2002Ç¯¡¦2005Ç¯ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤¦¤Á2005Ç¯¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò»Ö¤·2010Ç¯¤Ë»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¡¢2014Ç¯É÷±ÄË¡ÌµºáÈ½·è¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¤ËNext Produce¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢TEDx¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÅùÉý¹¤¯³èÌö¡£
2Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç½É
¢£¹ç½É¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢§1ÆüÌÜ
12:30 ½¸¹ç¡¦½àÈ÷
12:40-13:10¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
13:10-14:50¡¡ÀïÎ¬¤ÈÀï½Ñ¤Î¶¦Í¡¦µÄÏÀ
15:00-16:30¡¡ÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤¿²ÝÂê½Ð¤·
16:40-18:00¡¡ÂÎÀ©¡¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½
18:30-21:00¡¡¿©»ö
¢§2ÆüÌÜ
9:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ½¸¹ç¡¦½àÈ÷
9:10-13:00 KGI¡¦KPI¤ÎÌÀ³Î²½
¢£¹ç½É¤ÎÆâÍÆ
´ûÂ¸¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò»ë³ÐÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕäµ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Î²Ä»ë²½¤ä¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸úÎ¨¤è¤¯²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¼Â¹Ô¥×¥é¥ó¤òµÄÏÀ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºîÀ®¤äKGI¡¦KPI¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò½Ð¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò£±.
ÉÕäµ¤ò»È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò½Ð¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò£².
¢£¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®
²ñµÄ¤Î¸å¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¼¤¯ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£¸å¡¢µþÅÔ¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¤âÀÑ¤ß»Ä¤·¤ÎµÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëµÄÏÀ¤ÎËö¡¢¹ç½É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç½É1ÆüÌÜ½ªÎ»¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢£»²²Ã¤·¤¿¼Ò°÷¤ÎÀ¼
U¤µ¤ó¡§¡Öº£²ó¤Î¹ç½É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉôÌç¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¡¢ÉôÌç¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
W¤µ¤ó¡§¡ÖÉôÌç¤¬¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç½É¤òÄÌ¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤ËÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¤Î¸ú²Ì¤È·ë²Ì
º£²ó¤Î¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÅ»öÉôÌç¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÐ³À»á¤¬´º¤¨¤ÆÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤»¤º¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¼çÂÎÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÂº½Å¤·¡¢È½ÃÇ¤òÇ¤¤»¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤¤Ï¡¢Éô³èÆ°À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉô³è¥Õ¥§¥¹¡×¤ä¡¢¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡¦¹âÅù³Ø¹»Ê¸²½Ï¢ÌÁ¡¦³Æ¶¨²ñ¤Ø¶¨»¿¤Î¼Â»Ü¡¢¹â¹»Æâ¤Î¿Ê³ØÀâÌÀ²ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤ä¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¹â¹»À¸¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÀ§¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÁÏ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤ WEB¥µ¥¤¥È https://www.omorey.com/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤â¤ì¤¤
µþÅÔËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²¡Ìý¾®Ï©Ä®233¡¡µþÅÔ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-1 ¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 21F
ÂåÉ½¼Ô. ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçµµÌ÷¼£
ÀßÎ©Æü ¡§2008Ç¯6·î30Æü
»ñËÜ¶â ¡§1100Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì ¡§https://www.omorey.com