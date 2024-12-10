¸Ä¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡¢¿Í»öÊÑ³×¤ÎÃµµá¡¡¡ÚÁÈ¿¥ºÆ¹Í¥é¥Ü¡Û¥Õ¥§¥íー¡¡±ÊÅç ´²Ç· »á
Thinkings¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÁÈ¿¥ºÆ¹Í¥é¥Ü¡×¤Î¥Õ¥§¥íー¡¢±ÊÅç ´²Ç· »á¤Ë¡ÖÀïÎ¬ÅªÁÈ¿¥³«È¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ë¶È¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¼èºà¡¦¹Ö±é¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥ºÆ¹Í¥é¥Ü¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»öÉôÌç¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://thinkings.co.jp/re-thinking-org_lab/( https://thinkings.co.jp/re-thinking-org_lab/ )
¥Õ¥§¥íー¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ https://thinkings.co.jp/contact/( https://thinkings.co.jp/contact/ )
¸µ¥Ë¥È¥ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡Íý»ö / ÁÈ¿¥³«È¯¼¼¼¼Ä¹
Ãæ±ûÂç³Ø ´ë¶È¸¦µæ½ê µÒ°÷¸¦µæ°÷
Thinkings ÁÈ¿¥ºÆ¹Í¥é¥Ü ¥Õ¥§¥íー
¥È¥¤¥È¥¤¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½
¥½¥ËーUSA¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ë¥È¥êHD¤ÇºÎÍÑ²þ³×¡¦ÁÈ¿¥²þ³×¤ò¼Â¸½¡£¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»÷Ä»²ñÄ¹Ä¾²¼¤Ç2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Îºþ¿·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥²þ³×¤ò»Ø´ø¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°·¤¦¥ì¥Î¥Ð¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥È¥¤¥È¥¤¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éÀïÎ¬ÅªÇÛÃÖÅ¾´¹¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åì¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇB2B¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¡£2013Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¿ÍºàºÎÍÑÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¿·Â´ºÎÍÑ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÄ´¤Ù¡Ë¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÎÍÑ¶µ°éÉôÄ¹¡¢Íý»ö¡¿ÁÈ¿¥³«È¯¼¼¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤äÁÈ¿¥³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£2023Ç¯¡¢¥È¥¤¥È¥¤¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¡ÖÌä¤¤¤ÈÂÐÏÃ¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ò»Ù±ç¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Î´ë¶È¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ¡¢µÒ°÷¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¡ÖÂà¿¦¼Ô²ÁÃÍ¤Î¸¦µæ¡×¤Ë½¾»ö¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡ü¥¥ã¥ê¥¢¤ò°Õ¼±¤·¡¢¿Í»ö¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¸¶ÅÀ
¨¡¨¡±ÊÅç¤µ¤ó¤¬º£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤«¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Í»öÎÎ°è¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥ËーUSA¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿Í»öÉôÄ¹¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Î²ò¾Ã¤¬ÍÆ°×¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÅöÁ³¤Î¸¢Íø¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¿ôÃÍÌÜÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éô²¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï40ºÐÁ°¡£¥Ë¥È¥ê¤Î»÷Ä»²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤ÎÆþ¼ÒÌÌÃÌ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê»Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÈÂçÀ®¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥È¥ê¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥È¥ê¤ÎÅ¹ÊÞ¶ÐÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ30Ç¯¤ÎÁý¼ýÁý±×¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¼¡¡¹¤È°é¤Ä»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¤ä°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Î¿Í»öÉôÄ¹»þÂå¡§¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À¿ÍºàÇÛÃÖ
¨¡¨¡¤½¤ì¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¿Í»öÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¿ÍºàÇÛÃÖ¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ï¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥½¨¤ÊÅ¹Ä¹¤òËÜÉô¤ÎÍ×¿¦¤ËÈ´Å§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¸½¾ìÉüµ¢¤ò´õË¾¡£»ä¤ÎºÓÇÛ¤Ï¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÎWill¤ò³ÎÇ§¤»¤º¡¢ÇÛÂ°ÍýÍ³¤ä´üÂÔ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ºÇÔ·Ð¸³¤«¤é¡¢¼Ò°÷¸Ä¿Í¤¬30Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö30Ç¯¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¿½¹ðÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤â³èÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÍºàÇÛÃÖ¤ò³ÎÎ©¡£É¾²Á¤äÅ¬À¸¡ºº¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê¾ò·ï¤Ç¿Íºà¥×ー¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¬Äã¤¤¤¬¼Â¤ÏÍ¥½¨¡×¤ä¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¶ì¼ê¤À¤¬À®²Ì¤Ï¹â¤¤¡×¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÌ¤Íè¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤ò
¨¡¨¡ÁÈ¿¥³«È¯¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë±ÊÅç¤µ¤ó¤ÎÃÎ¸«¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡×¤È¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÂç´ë¶È¤¬ÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¶¯¤ß¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤äÎò»Ë¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ñ¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð10Ç¯¤«¤±¤Æ²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¥¹¥Èー¥êー¤ÎÉÁ¤Êý¤ÈÅÁ¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ç¤âºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À®Ä¹´Ä¶¤òµá¤á¤ë¼ã¤¤Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Ì¤Íè²ÁÃÍ¤È¤½¤³¤Ë»ê¤ëÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè²ÁÃÍ¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¿Íºà¡ßÁÈ¿¥³«È¯
¨¡¨¡Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë´ë¶È¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¸¦µæ²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¿Íºà¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë¶È¤ÈÂà¿¦¼Ô¤¬»ýÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤äÎ¥¿¦Î¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¡¹Âà¿¦¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö¸µ¡¦¼Ò°÷¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Íºà¥×ー¥ë¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¤ä³°Éô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÁÈ¿¥¤Ë¹×¸¥¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£³èÌö¤¹¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¸½Ìò¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÁÈ¿¥¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¦ÃÌµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ¤¬½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò»þÂå¤ËÆÀ¤¿Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤ò¸ß¤¤¤ËÇ§¼±¤·¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁÈ¿¥¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼èºà¡¦¹Ö±é¥Æー¥Þ①Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ
¡¦´ë¶È¤ÎÌ¤Íè²ÁÃÍ¤ÇÁÏ¤ëºÎÍÑÀïÎ¬ - Ì¤Íè¤Î»ö¶È¤ÈÁÈ¿¥¤«¤éµÕ»»¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤ÎºÎÍÑÀß·×¤È¤½¤Î¼ÂÁ©
¡¦ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÆ¹½ÃÛ - µ¬ÌÏ¤ä¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½¼êË¡
¡¦¿ÍºàÍ×·ï¤ÎÀß·×¤È¸«¶Ë¤á - 10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤ÎºöÄê¤ÈÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ
¡¦ÃæÄ¹´üÅª¤Ê³èÌö¤òÍ½Â¬¤¹¤ë - ¥Çー¥¿¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Áª¹Í¼êË¡¤Î³ÎÎ©
¡¦ºÎÍÑ¤«¤é°éÀ®¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÀß·× - Æþ¼Ò¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÎÍÑ´ð½à¤Å¤¯¤ê¤È¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°
②ÀïÎ¬ÅªÇÛÃÖÅ¾´¹
¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª - ¥Çー¥¿¤ÇÆ³¤¯ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÍºàÍ×·ï¤ÎÀß·×
¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Íºà¥×ー¥ë¹½ÃÛ - ¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥ë³èÍÑ¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÌÜ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀïÎ¬Åª¿ÍºàÇÛÃÖ
¡¦³èÌö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·× - ¿·Ç¤¼Ô¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¼êË¡
¡¦Å¬À¿ÇÃÇ¤Î¿·¤·¤¤·Á - ¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¶ÈÌ³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»þÂå¡£¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ーÉ¾²Á¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î°Õ¸þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛÃÖ·èÄê
¡¦ÇÛÃÖ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÄÉÀ× - Äê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤ÈÉ¾²Á¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª°ÛÆ°¤Î¸¡¾Ú¤È²þÁ±
③¡ÖÂà¿¦¼Ô¡×¤È¤Î¶¨¶È¡Ê¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ë
¡¦Âà¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¤¹¤¹¤á - ¿ÍºàÎ®Æ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÁÈ¿¥¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·Ð±Ä²ÁÃÍ¤È¤Ï - ¸µ¼Ò°÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤È³ÈÂç
¡¦¸½Ìò¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë - ¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤Î³èÌö¤¬ÁÈ¿¥¤ËÍ¿¤¨¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤È¸ú²Ì
¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÀß·×¤Î¤ä¤êÊý - ´ë¶È¤ÈÂà¿¦¼Ô¤Î»ýÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©¼êË¡
¡¦¼¡À¤Âå·¿¿Íºà¥×ー¥ë¤Î¹½ÃÛÊýË¡ - ¼ÒÆâ³°¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´ë¶È¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥Õ¥§¥íー¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ https://thinkings.co.jp/contact/( https://thinkings.co.jp/contact/ )
¢£ÁÈ¿¥ºÆ¹Í¥é¥Ü
¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»öÉôÌç¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://thinkings.co.jp/re-thinking-org_lab/( https://thinkings.co.jp/re-thinking-org_lab/ )