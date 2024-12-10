Akamai Guardicore Segmentation ¤ÎTotal Economic Impact (TEI: Áí·ÐºÑ¸ú²Ì) ¤Ç152% ¤Î ROI ¤òÃ£À®

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- Guardicore ¤ÎÍÍø¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¬¥·ー OS ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î 1 ¤Ä¤Ç¡¢¡Ê¶¥¹çÀ½ÉÊ¤Î¡Ë°ìÉô¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦ 1 ¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È²Ä»ëÀ¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿³Ø½¬´ü´Ö¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ç¤·¤¿¡×- ÆÃ¼ìÀ½Â¤¶È¡¢Infosec Officer
Akamai Guardicore Segmentation ¤Î¾ÜºÙ(https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation)¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÁÈ¿¥¤Î¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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