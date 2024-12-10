¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±ºÇ¿·³¨ËÜ¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡Ù¤ÎX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡¦ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢ ¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±»á¤ÎºÇ¿·³¨ËÜ¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡Ù´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡Ö#¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¤ä¤ê¤¹¤´¤»¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£Æü¾ï¤ò¤ä¤ê¤¹¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥²ー¥à¤ò³§ÍÍ¤è¤êÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¿¾®Àâ²È¤ÎÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈøºê¤µ¤ó¹Í°Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡×¡Ê¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡Ë
Â¾¿Í¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó²ù¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢º£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤«¤Ä¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¡£
ËÄÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤ò¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤Æ¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤´¤È¤Ë°ìµ¡¸º¤ë¡£
¤¼¤ó¤Ö¤Ç»°µ¡¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°ìµ¡¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Á¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡£
¥Ý¥¹¥ÈURL¡§https://x.com/creephyp/status/1859793932168855789
¡Ö¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡×¸ø¼°X¡ÊTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/creephyp
¡¦ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1984Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯·ëÀ®¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡×¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡¦¥®¥¿ー¡£12Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç°ìÀ¸°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£16Ç¯¡¢½é¤Î¾®Àâ¡ØÍ´²ð¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç´©¹Ô¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¶ì½Á100%¡Ù¡Ø¶ì½Á200%¡Ù¡Øµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¡Ù¡Ø»ä¸ì¤È¡Ù¤Ê¤É¡£2020Ç¯¡ØÊì±Æ¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯¡ØÅ¾¤ÎÀ¼¡Ù¤Ç¤â³©Àî¾Þ¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü¡Ö#¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¤ä¤ê¤¹¤´¤»¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
～»²²ÃÊýË¡～
ËèÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥²ー¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
£±.¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@yoshitake_kado¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².±þÊçÍ×¹à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ë¥²ー¥à¤Ë¡Ö#¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¤ä¤ê¤¹¤´¤»¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ
²¼µ¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
https://x.com/yoshitake_kado/status/1859116073372795064
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à°Æ¤«¤é¡¢ºî¼Ô¤Î¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤¬Áª¹Í¡¢¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¾Þ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://note.com/yomerubanote/n/nd8ef6c283673
¡¦¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡ÙX¡ÊTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/yoshitake_kado
¡ü¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡©
ËÜ½ñ¤Ï¡Ø¥á¥á¥ó¤È¥â¥ê¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±»á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜÂè2ÃÆ¡£
¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥²ー¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¥è¥·¥¿¥±Î®¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥ó¥ê¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¥Ò¥ó¥È½¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉ÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãø¼Ô½é¤ÎÁ´ÊÔ¥â¥Î¥¯¥íºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÄºÉ´¶¡×¡Ö¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤¤À¤·¤Î¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±ºîÉÊ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±
Äê²Á¡§1,400±ß¡ÜÀÇ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î20Æü
È½·¿¡§B5È½ÊÑ·¿¡Ê¥è¥³¡§182¡ß¥¿¥Æ¡§152¡Ë
ÊÇ¿ô¡§64¥Úー¥¸
ISBN¡§9784041155288
URL¡§https://note.com/yomerubanote/n/n8be2b6fa18b9