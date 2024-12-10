BlackBerry¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î»ÈÍÑ¤¬53%Áý²Ã¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÁý²ÃÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
BlackBerry Japan (https://www.blackberry.com/ja/jp)³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Area Vice President¡§µÈËÜ ÅØ¡¢°Ê²¼BlackBerry¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê4·î～6·î¡Ë¤òÊó¹ð´ü´Ö¤È¤¹¤ëºÇ¿·ÈÇ¥°¥íー¥Ð¥ë¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È2024Ç¯9·îÈÇ(https://www.blackberry.com/ja/jp/solutions/threat-intelligence/threat-report)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BlackBerry(R) ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(https://www.blackberry.com/ja/jp/products/blackberry-cybersecurity)¤¬¸¡½Ð¡¦ÁË»ß¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç1Ëü1,500·ï¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Êó¹ð´ü´Ö¤«¤é53%Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¼°Ò¥ì¥Ýー¥È¤¬Ç¯¼¡¤«¤é¸½ºß¤Î»ÍÈ¾´üÈÇ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤â¹â¤¤Áý²ÃÎ¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£´ü¡¢ÆüËÜ¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¿ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆAPACÃÏ°è¤Ç¶áÎÙ¹ñ¤ò¾å²ó¤ë¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂ³¤¯£²°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁË»ß¤µ¤ì¤¿¹¶·â¿ô¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¿ô¤Î¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢2024Ç¯4·î～6·î
BlackBerry¤Ï2024Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Î´ü´Ö¤ËÁí¹¶·â¿ô370Ëü·ï¡Ê1Æü¤¢¤¿¤ê4Ëü3,500·ï¡Ë¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤òÁË»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÁ°»ÍÈ¾´ü¤è¤ê¤â18%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¡¢°åÎÅ¡¢¶âÍ»¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬°ú¤Â³¤ºÇÂç¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¡¢80Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á50%¤Ï¶âÍ»¥»¥¯¥¿ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Êó¹ð´ü´Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ25%¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BlackBerry Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Area Vice President¤Ç¤¢¤ëµÈËÜÅØ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·¤¿¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¶¼°Ò¥°¥ëー¥×¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÆ¨¤ì¤¿¶¼°Ò¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¹¶·â¤ÎÎÌ¤è¤ê¤â¹¶·â¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎBlackSuit¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¼êÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ø¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥¯¥¿ー¤¬Àµµ¬¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¾®¤µ¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ì¸«¹âÅÙ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¶·â¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ºÇ¿·ÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§
- ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò½õÄ¹¡§¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¶Áè¤ä¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ÐーÀïÁè¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÁªµóÅö¶É¤Ë¤è¤ê¡¢µõµ¶¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ëË¸³²¹Ô°Ù¤¬´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¶¼°Ò¡§¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÂÐÎ©¹½Â¤¤Ï¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤¬À¤³¦Åª¤ËÁý²Ã¤òÂ³¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£´ü¡¢³Æ¶È³¦¤Î¤¦¤Á½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢¥æ¥Ëー¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤òºÇ¤âÂ¿¤¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹¶·â¤ÎÁí¿ô¼«ÂÎ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿BlackBerry¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬À®¸ùÎ¨¤Î¹â¤µ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ì±´Ö´ë¶È¤Ê¤É±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ø¤Î¹¶·â¤¬58¡óÁý²Ã¡§POSÃ¼Ëö¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥¹¥¥ã¥Êー¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î´ë¶È¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¼Ô¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Þ¤¿Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÄÍøÁÈ¿¥¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ÏÀ½Â¤¶È¡¢»ñËÜºâ¡¢¾¦¶È¡¦ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆÃ¤ËBlackBerry(R) ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·âÁË»ß¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À½Â¤ÀßÈ÷¤ä»öÌ³ÍÑµ¡³£Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ñËÜºâ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î66¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡§¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿²èÁü¡¢±ÇÁü¡¢²»À¼¡Ë¤Ï¡¢¥áー¥ë¤äÅÅÏÃ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬´ûÃÎ¤Î¿®Íê¤¹¤ë¿ÍÊª¤äÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£BlackBerry¤¬ºÇ¶áÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤¯(https://www.blackberry.com/content/dam/bbcomv4/blackberry-com/ja/products/resource-center/resource-library/white-paper/JP_Deepfakes_White_Paper.pdf)¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¸«ÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
- º®ÆÙ¤È¤·¤¿¾ðÀª¤Î°ÍÑ¡§¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀ¸¤¸¤¿º®Íð¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬¤½¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤Æ¸í¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ë²¹¾²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢IT¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢ÄÌ¿®¤ä¥Çー¥¿¤ÎÀµ¾ï¤ÊÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÊËÜÇ¯¤ÎÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëº®Íð¤äCrowdStrike¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²Åù¡ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤Ï¾ï¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëµ¶¾ðÊó¤ÎÅê¹Æ¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢º®Íð¤Ë¤Ä¤±¤³¤à½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¼Ô¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶¼°Ò¤Ø¤ÈÂæÆ¬¡§LockBit¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾Á°¤Î¥°¥ëー¥×¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢BlackSuit¤äSpace Bears¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ê¿·¶½¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ëー¥×¤¬¿·¤¿¤Ê·üÇ°»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ´ë¶È¤òÁÀ¤¦¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ëー¥×¡§ËÜ»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¥°¥ëー¥×¤È¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î³èÆ°¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¹¶·âÅª¤Ç´í¸±¤ÊConti¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ëー¥×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëBlackSuit¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BlackSuit¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿Â¿ÌÌÅª¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¼êÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ø¤Î¹¶·â»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ÏÀµµ¬¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¥»¥¯¥¿ー¤ò¼ç¤ÊÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BlackBerry¤Î¶¼°Ò¥ê¥µー¥Á¡õ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Áー¥à(https://blogs.blackberry.com/ja/jp/author/the-blackberry-research-and-intelligence-team)¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤Ïº£¸å¤â¿µ½Å¤«¤Ä¹ªÌ¯¤ËÉ¸Åª¤òÁªÂò¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¼êË¡¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£ー¥éー¡Ê¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤¬¡¢º£¸åºÇÂç¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎºÇ¿·ÈÇ¥°¥íー¥Ð¥ë¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È¤Ç¡¢BlackBerry¤Ï²¦Î©¥«¥Ê¥Àµ³ÇÏ·Ù»¡¤Î¹ñ²È¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÂÐ±þ¥»¥ó¥¿ー¡ÊNC3¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÎÍ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Î·¹¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BlackBerry¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´±Ì±¶¨ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
BlackBerry¤ÎºÇ¿·»ÍÈ¾´üÈÇ¥°¥íー¥Ð¥ë¶¼°Ò¥ì¥Ýー¥È¡Ê2024Ç¯9·îÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.blackberry.com/ja/jp/solutions/threat-intelligence/threat-report)¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
BlackBerry¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BlackBerry¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BlackBerry¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2²¯5,500ËüÂæ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥¦¥©ー¥¿ー¥ëー¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Æ±¼Ò¤Ï¡¢AI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢°ÂÁ´À¡¢¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¡¢°Å¹æ²½¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏBlackBerry.com(https://www.blackberry.com/ja/jp)¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢@BlackBerry(https://x.com/BlackBerry)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BLACKBERRY¤ª¤è¤ÓEMBLEM Design¤Ê¤É¤Î¾¦É¸¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¡¢BlackBerry Limited¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦É¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈÀêÅª¸¢Íø¤¬ÌÀ³Î¤ËÎ±ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï³Æ¼Ò¤Î½êÍÊª¤Ç¤¹¡£BlackBerry¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
BlackBerry Japan³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó»öÌ³¶É
ÅÅÏÃ: 03-4405-9537
Email: BlackBerryPR@next-pr.co.jp