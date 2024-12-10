Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Î¡íÉÔ°Â¡í¤ò²ò¾Ã¡ª´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ØÈ÷ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥º¥Ùー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò µµ°æ µÁ¾¡¡Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸´ë¶È¸þ¤±¤Î¡ÖÈ÷ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤òÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://www.newsbase.co.jp/library/event-template/exhibition-preparation-list/
¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î»öÁ°½àÈ÷¤«¤éÅöÆü±¿±Ä¡¢»ö¸åÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ¸å¤Î¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³èÆ°»Ù±ç¡× ¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°Íý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ÆÅ¸¼¨²ñÃ´Åö¤Î¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¸å¤Î¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤è¤¯»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¼Ò¸þ¤± È÷ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê½ÐÅ¸½àÈ÷¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤È¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÆÃÄ§
¡¦Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊÈ÷ÉÊ¤òÈ´¤±¤â¤ì¤Ê¤¯½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¿ÉÊÌ¾¡¿¿ôÎÌ¡¿»ý¤Á¹þ¤ßÊýË¡¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤ë
¡¦²òÀâÉÕ¤¤Ê¤Î¤ÇÃí°ÕÅÀ¤ä¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¼Ò¸þ¤± È÷ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.newsbase.co.jp/library/event-template/exhibition-preparation-list/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¸¼¨²ñ¤Î»öÁ°½àÈ÷¤«¤éÅöÆü±¿±Ä¡¢»ö¸åÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ¸å¤Î¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³èÆ°»Ù±ç¡× ¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°Íý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¸ú²Ì¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ä
- ¶ÈÌ³¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ÆÅ¸¼¨²ñÃ´Åö¤Î¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
- Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤
- Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- DX¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÀ°È÷¤·¤¿¤¤
- Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¸å¤Î¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
- Å¸¼¨²ñ¤Î½ÐÅ¸³ÈÂç¤äÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¼Ò¸þ¤± È÷ÉÊ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Å¸¼¨²ñ´ØÏ¢»ñÎÁ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.newsbase.co.jp/service/exhibition-support/
Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬¤º ¡Ö¤½¤Î¸ú²Ì¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢ ¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤ªµÒÍÍ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·È¤ï¤ëÈ¼ÁöÎÏ
- ¶È¼ï¶È³¦Ìä¤ï¤º¤Ë¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÂÐ±þÎÏ
- ¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç²ò·è¤¹¤ëÀß·×ÎÏ¤È±¿ÍÑÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥º¥Ùー¥¹
¢©104-0061
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-16-12¡¡G-7¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°9³¬
https://www.newsbase.co.jp/