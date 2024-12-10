¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡Ù¤È¥Ê¥ó¥¸¥ã¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É in NAMJATOWN¡×

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¢¡¸ø¼°X (µìTwitter)¡§‎@namjatown765 ( https://x.com/namjatown765 )



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¢¡¸ø¼°X (µìTwitter)¡§¡÷namcoparks ( https://x.com/namcoparks )



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(C)ATLUS. (C)SEGA.


(C)Bandai Namco Amusement Inc.