¡Ø³¦¤Îµ°À×¡Ù¸ø¼°´°Á´¹¶Î¬ËÜ¤¬ËÜÆü12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¥¹¥Èー¥êー¹¶Î¬¤«¤é³Æ¼ï¥Çー¥¿¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥²ー¥à¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤½¤¦¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-f081ba9f9aeeab361d8a-0.jpg ]ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ë¥³¥à¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø±ÑÍºÅÁÀâ ³¦¤Îµ°À× -Farewell,O Zemuria-¡Ù¤Î´°Á´¹¶Î¬ËÜ¤¬¡¢2024Ç¯12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¶õ¤Îµ°À×¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Øµ°À×¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø³¦¤Îµ°À×¡Ù¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ãËÜ½ñ¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡¦³Æ¼ï¼ý½¸Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤µ¤º¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹¶Î¬¥Á¥ãー¥È¤ò·ÇºÜ¡¦LGC¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤Î¾å¾ºÃÍ¤ÈSP¥Üー¥Ê¥¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤½¤Î¤Û¤«¡¢Á´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤ä¥¢ー¥Ä¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆþ¼ê¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤âÏ³¤é¤µ¤º·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ï"¥¢¥Ë¥¨¥¹ÀìÍÑ°áÁõ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ëー¡×"¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-d7bde0ccf133076db24d-6.jpg ]¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤Ë¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¼¥à¥ê¥¢¤Î±¿Ì¿¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÎ¹¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-0fbcfe7c40dc16d8cb5e-5.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-8ef634f7b9d6dbe2b30d-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-39e8c928a6bdac8f3527-5.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-2a44dd7ce0a901cda2fe-7.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-06d0d997bf93912c5368-8.jpg ]³µÍ×¡Ú½ñ¡¡Ì¾¡ÛÆüËÜ¥Õ¥¡¥ë¥³¥à¸ø¼° ±ÑÍºÅÁÀâ ³¦¤Îµ°À× -Farewell,O Zemuria- ¥¶¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¥¬¥¤¥É¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ú»Å¡¡ÍÍ¡Û¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿A5È½¡Ê148¡ß210mm¡Ë¡¿368¥Úー¥¸¡ÚÄê¡¡²Á¡Û2,970±ß¡Ê2,700±ß+ÀÇ¡Ë¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÚÈ¯¡¡Çä¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¡ü¾ÜºÙ¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.kadokawa.co.jp/product/322409000002/¡ÊAmazon¡Ëhttps://www.amazon.co.jp/dp/4047337579/¡üÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊBOOK¡ùWALKER¡Ëhttps://bookwalker.jp/de88adce12-0a05-4aa4-80f3-aab57dcdde8e/¡ü¡Ø±ÑÍºÅÁÀâ ³¦¤Îµ°À× -Farewell,O Zemuria-¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.falcom.co.jp/kai/(C)2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.¡ÖÅÅ·â¤Î¹¶Î¬ËÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-67f131d2260496603ffe-1.jpg ]¡ÖÅÅ·â¤Î¹¶Î¬ËÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë£±¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¡¢¹¶Î¬ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢²è½¸¡¢ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à´ØÏ¢½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/FD_books_info/³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/7006/15981/resize/d7006-15981-d8deec5174947c47901d-2.jpg ]³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤Î½ÐÈÇ¡¢Web¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¡£¥²ー¥à¤È¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kadokawagamelinkage.jp