ÂçÇþÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë·ìÅüÃÍ¾å¾ºÍÞÀ©¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÄ²Æâ¤Î¥³¥Ï¥¯»À¤¬·ìÅüÃÍ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀÏ

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6) ¥³¥Ï¥¯»À¡§ÆÃÄê¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÃæ´ÖÂå¼ÕÊª¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥³¥Ï¥¯»ÀÍøÍÑ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»º¿»éËÃ»À¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¤ËÂå¼Õ¤µ¤ì¤ë¡£
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