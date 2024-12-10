¡Ú2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～18:00³«ºÅ¡Û¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Îº§³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØMitsu-VA(¥ß¥Ä¥Ð)¡Ù¡¢»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÌÅÎ¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¡×¤ò»Ù±ç
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç±º À¬Ìé¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¥µー¥Ó¥¹¡ØMitsu-VA¡Ê¥ß¥Ä¥Ð¡Ë¡Ù¡Êhttps://www.mitsuva.jp/¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Âç¼Æ Ë®É§¡¢https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¶¨²ñ¤¬±¿±Ä»öÌ³¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÌÅÎ¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¡×¤ò¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡¦±¿±ÄÌÌ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÌÅÎ¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¡×³µÍ×
¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ë¤Ç¹Ô¤¦º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¤òºîÀ®¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï»öÁ°¤Ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¿ÇÃÇ¡×¢¨¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä·ëº§´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´°ÛÀ¤È¤Î1ÂÐ1¤Î²ñÏÃ¡¢Á´ÂÎ¤Ø¤Î¼«¸ÊPR¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¸åÆü¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¥Çー¥È¤·¡¢ÁÐÊý¤ÎÆ±°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥Çー¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö°¦¾ðÎÏ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡£ÀìÌç²È¡¦Ãç¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ³«È¯¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÌó5Ê¬¤Ç¹Ô¤¨¤ë¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ËÌÅÎ¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§·ëº§°Õ»×¤Î¤¢¤ë20Âå～40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷
¢¨ËÌÅÎ»Ô¤Ë½»µï¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¢U¥¿ー¥ó¤ò´Þ¤à»ÔÆâ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊýÍ¥Àè
¡¦Êç½¸¿Í¿ô¡§20¿Í¡ÊÃË½÷³Æ10¿Í¡Ë¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¦»²²ÃÈñ¡§3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥Ã¥×¥ëÆÃÅµ¡§¥ê¥¢¥ë¥Çー¥È¤Ë»È¤¨¤ë¥Á¥§¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mitsuva.jp/event/info/20250111/hokuto-city-3)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¾åµ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥Çー¥È¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～18:00 ¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è
¡¦1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00～ ¥¢¥Ð¥¿ー¥Çー¥È¢¨¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹
¡¦ÆüÄøÄ´À°Ãæ ¥ê¥¢¥ë¥Çー¥È¢¨¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ßÇ¤°Õ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹
¢£ËÌÅÎ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌÅÎ»Ô¤Ï¡¢»³Íü¸©¤ÎËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢È¬¥ö³ÙÏ¢Êö¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¡¢¿ðà¯»³¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ¤·¤¤»³³Ù·Ê´Ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤ëËÉÙ¤Ê¿å»ñ¸»¡¢¹â¸¶¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÊÀ¶Î¤¡¢Çò½£Âæ¥±¸¶¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤äÁýÉÚ¥é¥¸¥¦¥à²¹Àô¶¿¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¤ÏÌó45,000¿Í¤Ç°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤«¤é¼Ö¤Ç£²»þ´Ö¡¢Ãæµþ·÷¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVirbela¡Ê¥Ðー¥Ù¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø¼°ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¤¥¢¥ê¥ó¥¯¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î3D¶õ´ÖÆâ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ªÁê¼ê¤È½¸Ãæ¤·¤Æ²ñÏÃ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVirbela¡Ê¥Ðー¥Ù¥é¡Ë¡×¤Î¸ø¼°ÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥¿¥Ðー¥¹º§³è¥µー¥Ó¥¹¡ØMitsu-VA¡Ê¥ß¥Ä¥Ð¡Ë¡Ù
¡ã https://www.mitsuva.jp/(https://www.mitsuva.jp/) ¡ä
3¤Ä¤ÎÍÕ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Ï»°¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥íー¥Ðー¤È¤¤¤¦¤È»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¡ØMitsu-VA¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê½Ð°©¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥íー¥Ðー¤òÃµ¤¹°Õ»×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½Ð°©¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»°¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê½Ð°©¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ò¡ØMitsu-VA¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶ÈÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯4·î¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØReskilling Camp¡Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥° ¥¥ã¥ó¥×¡Ë¡Ù¤ä¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDrit¡Ê¥É¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¤«¤éÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¢Éû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ê¥í¥Ã¥Ä¥Õ¥ë¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È³«È¯¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
< https://www.persol-mk.co.jp/(https://www.persol-mk.co.jp/) >
¥Ñー¥½¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È¡¦ÈÎÇä·Ï¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐÌÌ·¿¡¦ÈóÂÐÌÌ·¿¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¡Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤Ê±Ä¶ÈÈÎÇäÊýË¡¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥ê¥ó¥¯¤¬¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëVirbela¤ÎÆüËÜ¸ø¼°ÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£