ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ô¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡Õ¤Î¥É¥é¥Þー¡Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¡Õ¡ª ¡È»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þー¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈà¤Î¿¿¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ëÉ¾ÅÁ¡¢´©¹Ô·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Èª²íÉ§¡Ë¤Î½ÐÈÇÉôDU BOOKS¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ø¥Óー¥¹¥È――¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥àÉ¾ÅÁ ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥É¥é¥à¥¹¤ÎÌî½Ã¡Ê²¾¡Ë¡Ù¡Ê£Ã¡¦£Í¡¦¥¯ー¥·¥ó¥ºÃø¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥°¥íー¥ë ½øÊ¸¡¢°ðÍÕ¸÷½Ó Ìõ¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Óー¥È¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë
°ìÁØ¤Î¸÷¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÌÌ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
――¥Ç¥¤¥ô¡¦¥°¥íー¥ë¡Ê¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥Ê¡¢¥Õー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡Ë
ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¡£»à¸å¤â²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¢¨¡Ë¤«¤é¡Ö»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þー¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤ëÈà¤ÎÀ¸³¶¡¢¸ùÀÓ¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÌÖÍå¤·¤¿É¾ÅÁ¤Î·èÄêÈÇ¡£¥Ç¥¤¥ô¡¦¥°¥íー¥ë¤Ë¤è¤ëÆþº²¤Î½øÊ¸¤âÉ¬ÆÉ!
¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Æé³ø¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ò½ä¤Ã¤¿£µºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥Þー¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËÌÁÍ§¥í¥Ðー¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯»þÂå¡£¥Ë¥åー¡¦¥äー¥É¥Ðー¥º¤Ø¤ÎÈ´Å§¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤¿²«¶â´ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤«¤Ä²á¹ó¤Ê¥íー¥ÉÀ¸³è¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤äÌôÊª¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ÎËö¡¢»à¤ò¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¡£¤½¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¼Ì¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÏÂ¤Åª¹×¸¥¡¢¥É¥é¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÎÈëÌ©¤Ê¤É¤âÅ°Äì²òË¶¡£¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¿¿¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥¾¤ÎÅÁÀâ¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼Èà¤³¤½¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þー¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÇ÷¤ë¡ª
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç10Ê¬´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡¢½é¤Î¥Ð¥ó¥É¸øÇ§¡õÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØBecoming Led Zeppelin¡Ù¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛµë¤ÏÅìËÌ¿·¼Ò¡Ë¤Î¸ø³«¤âÂÔ¤¿¤ì¤ëº£¤³¤½ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤°ìºý!!
¢¨ 2016Ç¯¡¢¡Ö¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥Èー¥ó¡×»ï¤Î¡Ö»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þー100¿Í¡×£±°Ì¡£
2007Ç¯¡¢¡ÖStylus¡×»ï¤Î¡Ö50¿Í¤Î°ÎÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯¥É¥é¥Þー¡×£±°Ì¡£
2009Ç¯¡¢¡ÖRhythm¡×»ï¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤Æ¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þー50¿Í¡×£±°Ì¡£
2005Ç¯¡¢¡ÖClassic Rock¡×»ï¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎºÇ¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þー50¿Í¡×£±°Ì¡£
¡Ô½ñ»ï¾ðÊó¡Õ
¡Ø¥Óー¥¹¥È――¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥àÉ¾ÅÁ ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥É¥é¥à¥¹¤ÎÌî½Ã¡Ê²¾¡Ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§£Ã¡¦£Í¡¦¥¯ー¥·¥ó¥º
½øÊ¸¡§¥Ç¥¤¥ô¡¦¥°¥íー¥ë
ËÝÌõ¡§°ðÍÕ¸÷½Ó
È½·¿¡§A5¡¦ÊÂÀ½¡¦432¥Úー¥¸¡ÊÍ½Äê¡Ë
Í½²Á¡§ËÜÂÎ4,500±ß¡ÜÀÇ
ISBN¡§978-4-86647-234-8
È¯ÇäÍ½Äê¡§2025Ç¯£±·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó
È¯¹Ô¸µ¡§DU BOOKS
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK367