¥¸ー¥ë¡¢primeNumber¼Ò¤Î¡ÖTROCCO PARTNER AWARD 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÖPARTNER OF THE YEAR¡×¤ò¼õ¾Þ

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」)推進事業を展開する株式会社ジール(本社:東京都品川区、代表取締役社長:沼田 善之、以下「ジール」)は、株式会社primeNumber(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:田邊 雄樹、以下「primeNumber」)の「TROCCO PARTNER AWARD 2024」にて、TROCCOの売上拡大に顕著な活躍をしたパートナーとして、最優秀賞となる「PARTNER OF THE YEAR」を受賞したことをお知らせします。

■「TROCCO PARTNER AWARD」について

TROCCO PARTNER AWARDは、primeNumberがパートナーと共に「あらゆるデータをビジネスの力に変えていく」ことを目的に設立したパートナープログラムで、TROCCOのビジネス拡大に貢献したパートナー企業を表彰するものです。

「PARTNER OF THE YEAR」「BUSINESS OF THE YEAR」「INTEGRATION OF THE YEAR」「RISING STAR OF THE YEAR」「MARKETING OF THE YEAR」の5 つがあり、ジールは、データ活用に関する提案・基盤構築の高い技術力によりTROCCO製品の市場拡大に顕著な貢献をしたと評価いただき、最優秀賞である「PARTNER OF THE YEAR」を受賞しました。

株式会社primeNumber カスタマーサクセス本部 ビジネス開発グループ Head 加藤 大輝様より以下コメントをいただいております。

「この度『PARTNER OF THE YEAR』を受賞されたこと、心よりお祝い申し上げます。パートナー企業様は、我々primeNumberにとって必要不可欠な存在です。

ジール様には、弊社サービスのTROCCOを用いたデータ基盤の構築によって、昨年から一層多くのお客様のデータ活用をご支援頂きました。マルチクラウド構成でのデータ活用のコンサルティングから構築・運用、人材育成までを一気通貫でご支援されるジール様の存在はお客様にとってかけがえのないものだと考えております。今後ともジール様と共に、日本の組織のデータ活用を推進して参ります。」

■ジールのTROCCO導入事例は以下URLをご参照ください。

・株式会社ユナイテッドアローズ様導入事例

(https://www.zdh.co.jp/customer/unitedarrows/)

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「CO-ODE」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名:株式会社ジール

設 立: 2012 年 7 月

代表者:代表取締役社長 沼田 善之

URL:https://www.zdh.co.jp/

主要業務:ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地:東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社:大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス:札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」とのマテリアリティの実現に向けて、2022年10月1日に新たなガバナンス体制とグループ体制でスタートしました。

アバントグループでは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献してまいります。

株式会社アバントグループURL:https://www.avantgroup.com/ja/index.html

主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。

<アバントグループ>

○株式会社アバント:https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー :https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール:https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ:https://www.diva.co.jp/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上