¡Ö¥±¥¢¥Ù¥¢(TM)¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥·¥å¥·¥å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò

¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¢¥Ù¥¢¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥·¥å¥·¥å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤ò2024Ç¯12·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£





¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¥±¥¢¥Ù¥¢¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤Î¥·¥å¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»É½«»ÅÍÍ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖCheer Bear(TM)¡×¡¢Ìë¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖSweet Dreams Bear(TM)¡×¡¢´ê¤¤»ö¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖWish Bear(TM)¡×¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖBirthday Bear(TM)¡×¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÖGood Luck Bear(TM)¡×¤ÎÁ´5¼ï¤Ç¤¹¡£

¿ä¤·¤Î¥«¥éー¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥±¥¢¥Ù¥¢¤È°ì½ï¤Ë¿´¤È¤­¤á¤¯ËèÆü¤òÁ÷¤í¤¦¡ª





Cheer Bear(TM)


Sweet Dreams Bear(TM)


Wish Bear(TM)


Birthday Bear(TM)


Good Luck Bear(TM)



¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û


¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¢¥Ù¥¢¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥·¥å¥·¥å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó


¡üÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê


¡ü²Á³Ê¡§1²ó400±ß


¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å


¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´5¼ï


¡¦Cheer Bear(TM)


¡¦Sweet Dreams Bear(TM)


¡¦Wish Bear(TM)


¡¦Birthday Bear(TM)


¡¦Good Luck Bear(TM)


¡ü¾¦ÉÊÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Å·Á³¥´¥à


¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ


¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò


¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡




ËÜ»ñÎÁ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2024Ç¯12·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£




¡Ø¥±¥¢¥Ù¥¢(TM) ¡Ù¤È¤Ï¡©

¥±¥¢¥Ù¥¢¤Ï1982Ç¯¤Ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ÎÁÞ³¨¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£


¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¤é¤·¤¤¥±¥¢¥Ù¥¢¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


https://www.plazastyle.com/charapla/carebears/





¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È

X¡§https://x.com/ip4_cpsl¡¡¡Ê¡÷ip4_cpsl¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/ip4_official/¡¡¡Ê¡÷ip4_official¡Ë

Ìä¹çÀè¡§info@ip4.co.jp