DATUM STUDIO¡¢primeNumber¼Ò¤Î¡ÖTROCCO PARTNER AWARD 2024¡×¤Ç¡ÖMARKETING OF THE YEAR¡×¤ò¼õ¾Þ
DATUM STUDIO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉðÃÒ ÁÔÊ¿¡¢°Ê²¼¡¢DATUM STUDIO¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄî´ Íº¼ù¡¢°Ê²¼¡¢primeNumber¡Ë¤Î¡ÖTROCCO PARTNER AWARD 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TROCCO¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡ÖMARKETING OF THE YEAR¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTROCCO PARTNER AWARD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://primenumber.com/news/1423
TROCCO PARTNER AWARD¤Ï¡¢primeNumber¼Ò¤¬¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢TROCCO¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ëÉ½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Î¡ÖRISING STAR OF THE YEAR¡×¤ËÂ³¤¡¢ÆóÇ¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢primeNumber¼Ò¼çºÅ¤ÎTROCCO¤Î¥æー¥¶ー¥°¥ëー¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ù±ç¤ä¥Ö¥í¥°µ»ö¤Î¼¹É®¤Ê¤É¡¢TROCCO¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DATUM STUDIO¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎÈ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤äprimeNumber¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢°ú¤Â³¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ËÜÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¥°¥ëー¥× Head ²ÃÆ£ Âçµ±ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖMARKETING OF THE YEAR¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
primeNumber¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Snowflake¤ä Google Cloud ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Á¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄDATUM STUDIOÍÍ¤Ï¡¢primeNumber¤ÎSaaSÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢TROCCO¥æー¥¶ー²ñ¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¤ª¤è¤Ó´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈprimeNumber¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤È¤â¡¢primeNumber¤ÏDATUM STUDIOÍÍ¤È¤è¤ê°ìÁØ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://primenumber.co.jp/
primeNumber¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¼«Í³¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
DATUM STUDIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
https://datumstudio.jp/
DATUM STUDIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤È¥Äー¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾õ¶·¤È¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Äー¥ëÆ³Æþ¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¡¢Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Çー¥¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¦µ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¹½ÃÛ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Çー¥¿³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼õÂ÷Ê¬ÀÏ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-1 ¸×¥ÎÌç¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ÅìÅï12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÉðÃÒ ÁÔÊ¿