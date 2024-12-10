°åÎÅÍÑÉôºà¥áー¥«ーWest Pharmaceutical Services¡¢¥À¥Ö¥ê¥óÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³ÈÄ¥¤·¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³
Ãí¼ÍÌôÅêÍ¿¤Î³×¿·Åª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëWest Pharmaceutical Services¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡¢°Ê²¼West¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î¥À¥Þ¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ëÀ½Â¤µòÅÀ¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢330Ì¾¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£ Michael LohanÄ¹´±¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ ´ë¶È¡¦ËÇ°×¡¦¸ÛÍÑÂç¿ÃEmer Higgins»á¡¢West ·ÀÌóÀ½Â¤ÉôÌç¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô Tom Clarke»á¡¢West ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉôÌç ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óµòÅÀÀÕÇ¤¼Ô Simon Frainey»á
º£²ó¤Î³ÈÄ¥¤Ç¤Ï16Ëü5000Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¤Î¿·»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¤Ê¤É¤ÎËýÀ¼À´µ´µ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¼£ÎÅ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áý²Ã¤¹¤ëÀ½Â¤¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Âè1¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ2024Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¿·»ÜÀß¤Ç¤Î¾¦¶ÈÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
West¤Î·ÀÌóÀ½Â¤ÉôÌç¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëTom Clarke»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î³ÈÄ¥¤¬Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉµòÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ê¥óµòÅÀ¤Î³ÈÄ¥¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥Ö¥ê¥óµòÅÀ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¥Áー¥àÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¶µ°é»Ù±ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Î´ë¶È¡¦ËÇ°×¡¦¸ÛÍÑÂç¿Ã¤Ç¤¢¤ëEmer Higgins»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWest¤¬¥À¥Ö¥ê¥ó15ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¥À¥Þ¥¹¥¿¥¦¥ó¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢330Ì¾¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤ÎÈ¯É½¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤óÃæ¿´¤ÎÌôºÞÁ÷Ã£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢µ»½Ñ¼Ô¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¿¦¼ï¤ÇºÎÍÑ¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä¶áÎÙ¤Î¹©²ÊÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ÜÀß³ÈÄ¥¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÆ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¤ÎMichael LohanÄ¹´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWest¤Ë¤è¤ë330Ì¾¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î°åÎÅµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î°åÎÅµ»½ÑÊ¬Ìî¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅöÄ£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£West¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ÎÊÑ³×¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãí¼ÍÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÊñÁõ¡¦Á÷Ã£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
West¤Î·ÀÌóÀ½Â¤»ö¶È¤Ï°åÎÅµ¡´ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ºÇ½ªÊñÁõ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¶È³¦¤Ç¤Ï´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»Ù¤¨¤ë³«È¯¤ª¤è¤Ó¾¦¶È²½¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£West¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³«È¯¤«¤é¾¦¶È²½¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌóÀ½Â¤»ö¶È¤Î³ÈÄ¥¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
West¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¥À¥Ö¥ê¥óµòÅÀ¤«¤éChildren¡Çs Health Foundation Temple Street¤Ë49Ëü¥æー¥í¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥©ー¥ÉµòÅÀ¤Ç¤Ï2018Ç¯°Ê¹ß¡¢Pieta House¡¢BUMBLEance¡¢Waterford Autism Social & Sport Action¤ò´Þ¤à»üÁ±ÃÄÂÎ¤ËÌó10Ëü¥æー¥í¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¥·¥Æ¥£Âç³Ø¤È4Ç¯´Ö¤Î¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ë¾©³Ø¶â¤È¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDCU Access¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢West¤¬Ç¯´Ö4Ëü5,000¥æー¥í¤Î¾©³Ø¶â´ð¶â¤òÀßÎ©¤·¡¢4Ç¯´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â180Ì¾¤Î³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¡¢³Ø¶È¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø½ÑÅª¤ª¤è¤Ó·ÐºÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¥·¥Æ¥£Âç³Ø¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖDCU Access to the Workplace¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²Æµ¨¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖDCU Access¡×¤Î³ØÀ¸¤ÎºÎÍÑ¤ä¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¡¡(IDA Ireland)¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ»º¶È³«È¯Ä£¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î»º¶È³«È¯¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñÅù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢²áµî40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²¤½£¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢Î©ÃÏ¤ä¿Íºà¡¢ÀÇÀ©¡¢Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É³Æ¼ïºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¡¢¿Ê½Ð·×²è¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¿Ê½Ð¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢https://www.idaireland.jp/newsroom/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£