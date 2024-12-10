³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë½¢¿¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Åìµþ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤¬½é½ÐÅ¸
ÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÚÆâ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à2024¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤Æ2024Ç¯»£±Æ¡£¡ÊÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¡ÖTOMAS PALETTE¡×¤è¤ê¡Ë
¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¼ç¤Ë³¤³°Î±³Ø·Ð¸³¼Ô¤ä¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤ÎÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½¢¿¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£1987Ç¯¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅìµþ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã´ë¶È¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤äÂç¼êÆü·Ï´ë¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤È´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë½é½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È77¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÊÑ³×¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Í³ïèÃ£¤Ê´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¤³¤³°Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¡¢2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÅìµþ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ø½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Åö¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥áー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥µ¥×¥é¥¤¤Î£´¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤È¡¢¤½¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç§¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìµþ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥©ー¥é¥à2024½ÐÅ¸³µÍ×¡ä
Æü¡¡¡¡»þ¡§ 2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)¡¡10:00～17:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾4¥Ûー¥ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§ Æü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç³Ø»Î°Ê¾å¡Ê³Ø»Î¡¢½¤»Î¡¢MBA¡¢Çî»ÎÅù¡Ë¤Î³Ø°Ì¤ò¤ª»ý¤Á¡¿¼èÆÀÍ½Äê¤ÎÊý
https://prtimes.jp/a/?f=d98548-130-700d4eb491ff65db9b08ecc1c8e22e1b.pdf
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1¡¡µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó27F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÚÆâ½¨²ð¡Ë¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¹ñÆâ³°¤Î16»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¹ç·×17²ñ¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë»ö¶È³«È¯·¿¾¦¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢1947Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é77¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥áー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥µ¥×¥é¥¤¤Î£´¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Áí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤âÊÑ³×¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Í³ïèÃ£¤ÊÊ¸²½¤Î²¼¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤¬°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÀ¸³è¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-boeki.co.jp/