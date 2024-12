チョコマニアを唸らせる『リトルラビット』の奇跡のブラウニー、阪急うめだ本店にてポップアップを開催。0.1ｍｍの焼き感が生み出す、濃厚でしっとりな人気焼き菓子。

株式会社ベルエキップ

株式会社ベルエキップ(本社:東京都杉並区)は、2024年12月11日(水)から12月17日(火)の期間に阪急うめだ本店4階コトコトステージ41にて『リトルラビット(a little RABBIT)』を期間限定出店。

前回、連日完売となった人気の焼き菓子にくわえ、期間中は新たな商品もご用意いたします。

驚くほどにしっとり濃厚で、口にすれば忘れられない魅惑のスイーツをこの機会に是非お楽しみください。

とろけるような口当たりは、外側の0.1mmの焼きのこだわり

「本当に心の底から迷いなく、美味しいと思えるか?」

ニューヨークのブルックリンにあるビストロで、パンやデザートを担当したベイカーMASAKO.NANRIが学んだことは、100%自分の納得するものを作るということ。

2018年、MASAKOは帰国後に、難病*ALS(筋萎縮性側索硬化症)の診断を受けますが、その学びを残すべくスイーツブランド『リトルラビット』を立ち上げます。

アメリカンのお菓子をヒントに、日本人の好む素材と感性を融合させたこだわりの焼き菓子は、奥深い味わい、驚くほどのしっとりした食感。

看板商品のブラウニーはチョコマニアを唸らせる濃厚さで、外側の0.1mmに焼き菓子感を出すことで、中のとろけるような繊細な口当たりを際立たせています。

心から美味しいと思えるものを追求し、持てる力のすべてをレシピに起こすMASAKOのスイーツ。

人生が変わるほどに、口にすれば忘れられない味が舌に刻まれます。

*ALS

ALSとは、手足をはじめとする全身の筋肉、のど、舌、呼吸に必要な筋肉までもがだんだん痩せてなくなっていく病気です。筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ運動をつかさどる神経(運動ニューロン)が主に障害をうけます。

舌の記憶に残る奇跡のブラウニー

味に深みやコクを表現するため、材料を加えるタイミングや生地のち密な配合量など、細部にわたってこだわりをもつ『リトルラビット』。

2020年からは、その味に魅了された中村聡伸氏率いるパティシェチームがタッグを組み、一緒に焼き菓子を作り上げています。

MASAKOが視線入力で起こすレシピを、パティシェチームがメールで受け取り試作。

製作過程の動画をMASAKOがパソコン画面で注視し、味を確認しながら、再びチームにメールで焼きの時間や味わいの配合指示を出していきます。

一つ一つの工程を丁寧に、何度も繰り返すその作業には、関わる誰もがお互いに妥協を持ちません。

心から美味しいと思えるものを。

MASAKOの監修のもとで、舌の記憶に残る焼き菓子が作られています。

◆チョコレートと風味配合のこだわり

・一つのチョコレートでちょうどいい甘さを安定させるより、チョコレートの原点であるカカオマスを使うことで、味に深みとコクを表現。

更に、絶妙なバランスでデカフェを加えることで、濃厚なのにすっきりとした後味を出しつつ、風味を豊かにしています。

◆バターのこだわり

・北海道産の厳選したバターを使用し、経験に基づいた独自の理論で質感を出しながら、生地と混ぜ合わせ、濃厚なのになぜか重すぎないという食感を出しています。

◆焼きのこだわり

・しっとりとした焼き菓子を表現する為、焼き時間と温度の完全なバランスを図り、表面を非常に繊細な焼加減に調整。

簡単に言うと、しっとりとした内側と外側0.1ミリの焼き具合の完全なバランスを保つために、日々の1度の気温にも注意しながら焼き時間を変えています。

ポップアップストア店舗情報

開催場所:阪急うめだ本店4階コトコトステージ41 ◆Think of Someone Special.~お腹も心も満たす“おいしい“をあなたに~

販売期間:12月11日(水)~12月17日(火)

営業時間:10:00~20:00(営業時間は変更となる場合がございます)

販売商品:ウェストヴィレッジBOX、チェルシーBOX、ソーホーBOX、ウィリアムズバーグBOX、スライス売り商品(ファッジブラウニー、ファッジブロンディ、バナナブレッド、レモンポッピーシード、抹茶リッチ、アップルウォールナッツ)

商品詳細

■ウェストヴィレッジBOX(ファッジブラウニー7個入)

チョコマニアを唸らせる、驚くほどにしっとり、濃厚な美味しさのブラウニーの詰め合わせセット。

材料には北海道産バターや、身体に優しい甜菜糖を使用し、外側の0.1mmの焼き菓子感で中がとろけるような繊細な口当たりをしています。

一つ一つ、丁寧に作られた唯一無二の絶品ブラウニーです。

価格:\3,501(税込)

■ソーホーBOX(ファッジブラウニー5個+4種類のスライス焼き菓子)

驚くほどにしっとり、濃厚な美味しさで人気のブラウニーと、4種類のスライス焼き菓子が贅沢にアソートされたセットです。

4種類のしっとりスライス焼き菓子ラインナップ

・甘みを最大限に引き出すため、熟成するまで寝かせたバナナを使って焼き上げたバナナブレッド。

・フレッシュなレモンを丸ごと使った、香りと酸味が爽やかなパウンドケーキ、レモンポッピーシード。

・抹茶をふんだんに使用し、深いコクを残しながら、上品な和菓子のような優しい味わいの抹茶リッチ。

・あえてたっぷりの青リンゴを入れて、とてもしっとりとした生地に焼き上げたアップルウォールナッツ。

価格:\4,001(税込)

■チェルシーBOX(ファッジブラウニー5個+バナナブレッド1本)

驚くほどにしっとり、濃厚な美味しさで人気のブラウニーと、完熟したバナナで焼き上げた特製チョコチップバナナブレッドの詰め合わせセット。

ブランドを代表するブラウニーは、口の中で溶けるような食感。

100%カカオマスとスイートチョコを合わせることで、コクと深みを際立たせています。

バナナを熟成するまで寝かせて焼き上げた特製バナナブレッドは、隠し味のヨーグルトによりバナナの甘みが最大限に引き出された逸品。⠀

価格:\5,400(税込)

■ウィリアムズバーグBOX(ファッジブラウニー2個、阪急うめだ本店限定)

驚くほどにしっとり、濃厚な美味しさで人気のブラウニーの2個入りセット。

自分へのご褒美に、大切なあの人にも贈りたい阪急うめだ本店限定BOX。

ひと口ごとにあなたに愛を。

(※LOVE to you in every bite.のメッセージカード入り)

価格:\1,201(税込)

■ファッジブロンディ(阪急うめだ本店限定)

新作のブラウニーが期間限定で登場!

しっとりホワイトチョコとレモンの相性が抜群です。

価格:\501(税込)

『リトルラビット』とは

ニューヨーク、ブルックリンにある人気ビストロでパンやデザートを担当したベイカーMASAKO.NANRIが、2018年帰国後に難病ALSの診断を受けながら、立ち上げた焼き菓子ブランド。

妥協のないこだわりを持ちながら、ベイカーならではのアットホームな仕上がりのデザートは、気取らずとも心の底から笑顔がこぼれる美味しさ。

口にすれば忘れることのできない焼き菓子です。

※MASAKO.NANRI(南里雅子)プロフィール

1972年福岡県出身。

1991年に上京、美容師として働く。30代で食への興味が広がり、2011年語学留学を兼ねて渡米。

ニューヨークにあるブルックリンのビストロのキッチンでインターンを始める。

のちにベイキングを任され、パンやデザートを創作。

2018年に帰国。難病ALSの診断を受け、アメリカでの学びを残すべく「a little RABBIT from Brooklyn NY」を立ち上げる。

2020年、MASAKOの作るスイーツに惚れ込んだ旧パティスリー・ラ・ターブルチームとのタッグにより、闘病の為お休みしていたリトルラビット(a little RABBIT)を再びスタートさせる。

美味しいものを届けたい思いが100%詰まった焼き菓子は、多くの人を笑顔にさせ人気。

インスタグラムには、笑顔の好きなMASAKOのことばが溢れている。

・リトルラビット(a little RABBIT)インスタグラムhttps://www.instagram.com/alittlerabbit2021

・MASAKO.NANRI(南里雅子)インスタグラムhttps://www.instagram.com/masakonanri

・オンラインサイトhttps://rabbitsweets.shopselect.net/