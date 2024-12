約65%が開業10年以内、若いクリニックが躍動する新宿区！開業に役立つマーケット情報をまとめた、美容クリニック最新動向レポートを無料公開【2024年・新宿区版】

ユニオンテック株式会社

美容医療クリニックをはじめとしたクリニックデザインや、オフィスデザイン・設計施工をワンストップで行うユニオンテック株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:大川 祐介 以下、ユニオンテック)は、美容医療クリニックの開業を検討するドクター向けに「美容クリニック最新動向」の2024年新宿区版(全13ページ)を無料公開いたしました。今後も引き続き、東京都23区や、大阪、名古屋といった全国主要エリアのデータも順次公開を予定しています。

美容クリニック最新動向をダウンロードする :https://service.union-tec.jp/downloads/form/?no=16■「美容クリニック最新動向」リリースの背景

ユニオンテックは、日本や韓国で著名なドクターやクリニックのデザインを手掛け、業界トップクラスの実績を誇っています。当社がこれまでに蓄積したクリニックづくりのナレッジを美容医療業界、そして内装業界の皆様へ共有することで、美容クリニック業界の発展に貢献していくことを目指しています。

■「美容クリニック最新動向」の内容

▼こんな方におすすめ!

- 新宿区でクリニックの新規開業を検討している方- 既存のクリニックをリニューアル予定の方- クリニックの経営者・管理者- クリニックで働く医療スタッフ

▼資料内容

- エリア別クリニック件数- ドクター男女比率- 開業後経過年数- ドクターの出身クリニック・病院ランキング- デザイン性- デザイン性の高いクリニック一覧- 取り扱い診療科目ランキング

今回は「東京都新宿区」で営業している美容クリニックのデータを取りまとめ、公表いたします。これまで、「区」単位での開業数、開業年数、診療空間のデザイン性、診療科目などの調査データはほとんど見られませんでした(※自社調べ)。そこで、ユニオンテックは、クリニック開業に関わるすべての関係者に新たなマーケティング視点を提供し、美容クリニック業界の発展に寄与するため、本レポートを公開しました。

今後は、東京都内の他の区や、大阪、名古屋といった美容クリニック出店時の主要エリアのデータも順次公開していく予定です。

新規クリニックを開業されるドクターや、既存クリニックのポジショニングを再考中のドクター、その他美容医療業界関係者の皆様に、このデータを積極的に活用していただき、新規開業戦略の策定、課題の改善、新しいアイデアの創造に役立てていただければ幸いです。

美容クリニック最新動向をダウンロードする :https://service.union-tec.jp/downloads/form/?no=16

■その他レポート

《2024年 完全版》美容クリニック開業・運営支援サービスカオスマップ

URL: https://service.union-tec.jp/downloads/form/?no=12

《2024年版》口コミをつくるクリニックの体験デザイン

URL: https://service.union-tec.jp/downloads/form/?no=13



《2024年 渋谷区》美容クリニック最新動向

URL: https://service.union-tec.jp/downloads/form/?no=14

■ ユニオンテックの商空間マーケティング事業

「Space for the BEST CX ~すべての顧客体験をデザインする~」

「CX=顧客体験」デザインとは、そのクリニックを訪れた人にどんな体験をしてもらい、どんな気分になってもらうかをデザインすること。当社が提供する空間デザインでは、リアルな空間接点だけでなくデジタルを含めたすべての接点におけるCXをデザインします。

さまざまな接点でお客様がどんな体験をし、どんな気分になるかをデザインすることで、認知・集客・シェア・リピート・ファン化といった成果に繋げます。



また、企画・分析、設計デザイン、施工、引越し、原状回復まで、全てをワンストップで対応し、全工程を自社で責任を持って行うことで一貫した高品質なサービスをお約束します。

クリニックデザイン専門サイト:https://clinic.union-tec.jp/

商空間デザイン 実績サイト:https://service.union-tec.jp/shop/

資料ダウンロード:https://service.union-tec.jp/downloads/?cat=8

お問い合わせフォーム:https://service.union-tec.jp/contact/shop/

■ ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「商空間マーケティング事業」「ビルバリューアップ事業」「スペースコンストラクション事業」「施工BPO事業」「PersGPT(パースGPT)」を展開。

会社名:ユニオンテック株式会社

設立:2000年6月

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

資本金:1億円

事業内容:オフィス・商空間の企画設計施工。オフィス家具の購買・施工のBPO。

代表取締役:大川祐介

ミッション:Build a new standard.

事業内容:

コーポレートサイト:https://www.union-tec.jp/

オフィス・商空間サービスサイト:https://service.union-tec.jp/

BPO事業:https://www.bpo.union-tec.jp/ ;

PersGPT(パースGPT):https://www.cg.union-tec.jp/