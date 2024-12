ジェイソン・ステイサムのボイスや限定デザイン戦車の獲得チャンス！『World of Tanks』豪華イベント「ホリデー作戦2025」を見逃すな

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、PC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』における新年イベント「ホリデー作戦2025」が開始したことを発表しました。「ホリデー作戦 2025」の開始にともない、イベントの全容とともに、今年のアンバサダーを務める世界的なアクションスターのジェイソン・ステイサム氏のボイスをはじめとした、ゲーム内登場コンテンツの数々を発表いたしました。

■ジェイソン・ステイサムが登場!限定アイテム&特別ボイスが満載

比類なきカリスマで圧倒的な存在感を誇るジェイソン・ステイサム氏がイベントの案内役として「ヘッドクォーター」に登場し、プレイヤーに特別なミッションを提供します。

ミッションを達成すると、「ど根性」や「コレクター」をテーマにした2Dスタイル、デカール、銘刻などのユニークな報酬が手に入ります。さらに、車長として彼を迎えることで、ステイサム氏本人の声で指令を受けながらプレイすることも可能です。

ジェイソン・ステイサム氏のボイスは【イベントガイド】ホリデー作戦2025のページにて試聴できます。

【イベントガイド】ホリデー作戦2025:

https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/holiday-ops-regulations-december-2024/

ジェイソン・ステイサム氏が出演する「ホリデー作戦2025」の動画はこちら:

https://www.youtube.com/watch?v=0IvKz7Pc6tY



更にイベントでは、タフさと気品を完璧に融合させたTier X中戦車Centurion Action X用のブリティッシュスチール3Dスタイルが究極の報酬として提供されます。ステイサムファンやコレクターは、この貴重なチャンスをぜひお見逃しなく!

ヘッドクォーターTier X中戦車Centurion Action X ブリティッシュスチール3Dスタイル

イベント詳細ページ「ホリデー作戦2025」を楽しみ尽くせ!」:

https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/holiday-ops-2025/

■紙の戦車でも容赦なし、新モード「Winter Raid」で繰り広げられる祭り気分の大乱戦

12月13日からは、紙でできた幻想的な「ワンダーランド」を舞台にした新ゲームモード「Winter Raid」が登場!華やかなボードゲーム風アリーナで、5人1組の3チームがペーパークラフト風のユニークな戦車を操り、激しい戦いを繰り広げます。



プレイヤーは、ギフトコインを集めて車両カスタマイズ用の3Dアイテムなどの豪華報酬を手に入れることができます。この新モードは、戦略性とお祭りの楽しさを同時に味わえるエキサイティングな体験を提供します。ジェイソン・ステイサム車長や仲間とともに、ぜひこのチャレンジに挑んでみてくだい!



■ログインするだけでもらえる豪華報酬も盛りだくさん!

「ホリデー作戦2025」は2025年1月13日まで開催されます。プレイヤーは特別ミッションに挑戦しながら、新たにアップデートされた華やかな装飾あふれる「ホリデー・ビレッジ」を満喫することができます。

イベント期間中には、アメリカTier IIIプレミアム中戦車「T3E2」(搭乗員1組とガレージスロット付き)をはじめ、多彩な報酬が用意されています。さらに、プレイ歴に応じた特別なギフト「然るべき報酬2024」も獲得可能です。この機会にぜひログインして「通知センター」から、豪華な報酬をお受け取りください。

然るべき報酬2024について:

https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/well-deserved-reward-2024/

■ジェイソン・ステイサムについて

英国出身の俳優で、激しい格闘シーンや骨太なカリスマ性で屈強な男を演じるアクション映画スターとして知られるジェイソン・ステイサムは、『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(1998年)と『スナッチ』(2000年)で瞬く間にアクション映画界の有名人となりました。『トランスポーター』、『ワイルド・スピード』、『エクスペンダブルズ』など数々の有名作品への出演も果たしてきた彼は、自らスタントをこなし、キャラクターに容赦ないエネルギーを与えることで高い評価を得ており、鋭い演技と圧倒的熱量のアクションへの大胆不敵なアプローチで、ハリウッドを代表するアクションヒーローとして活躍しています。

■『World of Tanks』について

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲームです。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルに世界中のプレイヤーとともに飛び込みましょう。精巧に史実に則りデザインされた11の国家より登場する800種以上の戦車がキミを待っています!

『World of Tanks』公式サイト: https://worldoftanks.asia/ja/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。