台湾発「Startup Island TAIWAN」、東京拠点を正式開設！日本とのスタートアップ連携が本格化
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進し、両国の市場進出を支援するグローバルなエコシステムの構築を目指しています。
「Startup Island TAIWAN Tokyo Hub」が提供する主なサービスには以下が含まれます：
- オフィススペースおよび会議室の貸出サービス：快適でコワーキングスペースを提供し、ビジネス活動をサポートします。
- 法規制および市場参入に関するコンサルティングサポート：日本市場へのスムーズな進出を支援する専門的なアドバイスを提供します。
- 地域交流機会の創出およびビジネスマッチングイベントの開催：日台間のスタートアップや企業間の連携を深めるネットワーキングの場を提供します。
- 法人登記のサポート：日本におけるビジネス登録を支援します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127346/table/28_1_d68de8bb547649d92705cf69c8efa3bf.jpg ]
台湾国家発展委員会（National Development Council、以下 「NDC」）の後援を受ける「Startup Island TAIWAN」は、東アジア初の海外拠点として「Startup Island TAIWAN Tokyo Hub」を今年9月に正式開設しました。
■開設の背景
「Startup Island TAIWAN Tokyo Hub」の設立は、台湾の国家発展委員会が推進する「Bridge Program」の一環として、台湾のスタートアップ産業を世界と結びつける取り組みの一環です。東京都は2022年に策定したスタートアップ戦略に基づき、海外の主要プレイヤーとの直接的な交流を進める中で、特に台湾との連携強化に着目しました。
東京都との覚書締結とTokyo Hubの開設を通じて、日本と台湾のスタートアップ間の包括的な交流を促
進し、両国の市場進出を支援するグローバルなエコシステムの構築を目指しています。
■提供しているサービス
「Startup Island TAIWAN Tokyo Hub」が提供する主なサービスには以下が含まれます：
- オフィススペースおよび会議室の貸出サービス：快適でコワーキングスペースを提供し、ビジネス活動をサポートします。
- 法規制および市場参入に関するコンサルティングサポート：日本市場へのスムーズな進出を支援する専門的なアドバイスを提供します。
- 地域交流機会の創出およびビジネスマッチングイベントの開催：日台間のスタートアップや企業間の連携を深めるネットワーキングの場を提供します。
- 法人登記のサポート：日本におけるビジネス登録を支援します。
台湾と日本の起業家の皆様には、これらのリソースを積極的に活用していただき、新たなビジネスの可能性を広げていくことを強くお勧めします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/127346/table/28_1_d68de8bb547649d92705cf69c8efa3bf.jpg ]