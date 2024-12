クラウドット株式会社、デジタルアート展示「Asynchronous-Opus:)」を開催

クラウドット株式会社

クラウドット株式会社(長野県松本市 代表取締役:中山拓郎)は、2024年12月9日(月)から12月22日(日)まで「Asynchronous-Opus:)」と題した展示を開催します。5種類の脳波の揺らぎをLEDに変換したプログラムと音を組み合わせたデジタル作品です。クリエイティブテクノロジストのAtsushi Kobayashiとのコラボレーションにより実現しました。

本企画はクラウドット株式会社が2018年より始めているフルリモートという働き方をクリエイティブに表現することを目指した、自社初の企業アート展示となります。松本市を中心に首都圏や東北、近畿、沖縄、ベトナムなどでメンバーがフルリモートワークという働き方でつながっているクラウドット株式会社。同社がアートを通してより社会とつながっていくことを目指した実験的な取り組みです。

同展示においては、毎年作成しているZINE(雑誌)を配布をしたり、「どっちっち」という社内から生まれたカードゲームもオンラインにて販売する予定です。

2024年12月22日(日)13:00からは「mt2 Assemblage Year End Meetup」と題して、2024年マツモトアートセンターで実施されたアート企画やアートシーンを総括したり、ゲストとのトークセッションなどを行う、展示を締めくくるイベントをクラウドット株式会社でオーガナイズします。

企画概要

Cloudot Architect Exhibition 2024-25 「Asynchronous-Opus:)」

2024年12月9日(月)-12月22日(日)

@マツモトアートセンター2F (長野県松本市大手1-3-32)

Organized by | Cloudot Inc.

Art Design by | Mitsuki Sakai

Installation by | Atsushi Kobayashi

mt2 Assemblage Year End Meetup

2024年12月22日(日)13:00-18:00



詳細は以下をご覧ください。

https://lu.ma/jq8kjemt

【クラウドット株式会社について】

社名:クラウドット株式会社(Cloudot Inc.)

代表者:代表取締役 中山拓郎

所在地:〒390-0874 長野県松本市大手1-3-29

設立:2009年9月24日

U R L :https://www.cloudot.co.jp