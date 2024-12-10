【岡山大学】高等先鋭研究院 文明動態学研究所 第40回RIDCマンスリー研究セミナー「埴輪生産からみた古墳の築造プロセスと労働量」〔12/25,水 オンライン開催〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 10日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-198963b9f06f4fafa3c4-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）高等先鋭研究院の文明動態学研究所（RIDC）は、2021（令和3）年に開所された「地域中核・特色ある研究大学：岡山大学」として共育共創活動を推進する本学4つ目の研究所であり、人文・社会科学系でははじめての研究所です。 RIDCでは、「RIDCマンスリー研究セミナー」を開催し、RIDCにかかわる教員の研究成果や進行中のプロジェクトの進捗状況などを自由に報告し、語り合う場にしたいと考えています（セミナーは、一般公開にする場合とセミクローズドで行う場合があります）。 第40回となるRIDCマンスリー研究セミナーを下記の通りオンラインで開催します。 ご興味、ご関心のある方ならば、どなたでもご参加いただけます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。【日 時】 2024年12月25日（水）12:00～13:00【開催方法】 オンライン（ご参加いただくにはZoomのご利用が必要になります）【題 名】 埴輪生産からみた古墳の築造プロセスと労働量【スピーカー】 大阪大学大学院人文学研究科 助教 木村 理 氏【概 要】 日本列島の各地で大小さまざまな古墳が築かれた古墳時代は、古墳の規模や形態差を通じて有力者相互の政治的関係性が示された時代であった。とりわけ、最大規模を誇る大阪府・大仙陵古墳は約15年の築造期間が試算されるなど、巨大前方後円墳の造営には質・量ともに膨大なエネルギーが投下されたとみられる。こうした古墳の造営はどのような手順で進められたのであろうか。あるいは、近隣に所在する中小型古墳との労力格差や築造順序差はどれほどのものであっただろうか。 本発表では、王権中枢勢力の奥都城とみられる大阪府・古市古墳群や百舌鳥古墳群の埴輪を対象に、１.古墳の造営手順の復元、２.労力試算を試みる。そして、5世紀における巨大前方後円墳築造の特質や大型古墳と中小型古墳の間の築造格差について具体的に検討する。【対象者】 どなたでもご参加いただけます【参加費】 無 料【お申込方法】 2024年12月24日（火）12:00までに、下記URLからお申込みください。 折り返し、参加用URLをお送りします。 https://forms.gle/5Loqt88rtXLvGWwBA【ポスター】 https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/10/RIDC_seminar_202412.pdf[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-9c5c5bc2209d28de77cf-2.png ] 【主 催】 岡山大学文明動態学研究所◆参考：RIDCマンスリー研究セミナー・【岡山大学文明動態学研究所】第3回RIDC マンスリー研究セミナー「日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―」 https://youtu.be/C2XefIGOQiQ・【岡山大学文明動態学研究所】第6回RIDCマンスリー研究セミナー「プリント化する伝統織物-インドネシア、バリ島紋織をめぐるオーセンティシティとアイデンティティ-」 の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「経済状況が主観的ウェルビーイングに与える影響 -年齢階級・都道府県別クロス・セクション分析-」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000686.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「「モノのやりとり」をめぐる認識の齟齬ともつれあい ートンガにおける他者接触の事例からー」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「入所者の住宅からみた長島愛生園の歴史」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000802.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「「家族や子どもに迷惑をかけたくない」という思いとは何か？-〈迷惑〉研究プロジェクトの軌跡と展望-」の録画配信を開始しましたhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000883.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001045.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「漢代画像石の画題と意義」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001244.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「地方占領期研究と街の記録・カラー写真・岡山」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001308.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「文明動態学的國吉康雄論 ～少女に「命のために走れ」と言った画家についての新考察」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001434.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「和歌山県磯間岩陰遺跡古墳人骨のDNA分析」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001570.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「『鳥獣人物戯画』の験競（げんくらべ）」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001915.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「持続可能な開発教育とは-国際法の歴史から-」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002003.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「貝類相の変遷が反映する岡山県の歴史と風土」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002315.000072793.html・【岡山大学文明動態学研究所】「ドローン測量で描く岡山の古墳」の録画配信を開始しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002535.000072793.html◆参考情報・岡山大学文明動態学研究所（RIDC） https://ridc.okayama-u.ac.jp/・岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html・岡山大学文明動態学研究所 キックオフ・シンポジウム「パンデミックと文明 -感染症と向き合う過去から未来へ-」〔4月14日（水）開催〕 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000072793.html・岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html・岡山大学文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行されました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001277.000072793.html・岡山大学文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html・岡山大学文明動態学研究所 2022年度RIDC共同研究の研究実施状況・成果の概要を公表しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001380.000072793.html・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html・岡山大学高等先鋭研究院 文明動態学研究所が「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際ハブの推進に関する協定書」を締結 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002013.000072793.html・【岡山大学】高等先鋭研究院 文明動態学研究所『大学的岡山ガイド』もっと知りたい！解説動画「真備災害の地理学」を配信！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002693.000072793.html参考イベント【岡山大学】岡山大学文学部講演会「疑問詞疑問文と二つの条件終止形 -岡山玉野の地域の方言を中心に」〔12/11,水 岡山大学文法経1号館2階文学部会議室〕https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002756.000072793.html【岡山大学】岡山大学文学部プロジェクト研究シンポジウム「神格化をめぐる表象と文化」〔12/14,土 岡山大学津島キャンパス文法経20番講義室〕https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002755.000072793.html【岡山大学】岡山大学学術講演会「複文研究への展望―奥田靖雄の文論II―」〔12/21,土 オンライン開催〕https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002758.000072793.html[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-43da5c831dae5cad8050-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-59df218eb652ecbf5c84-4.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-1f8d4b615d5d9881b5ab-3.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学文明動態学研究所（RIDC） 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス E-mail：ridc◎okayama-u.ac.jp ※◎を@に置き換えて下さい。 TEL：086-251-7442 https://ridc.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-5fbe2342d2123bcc89ec-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2759/resize/d72793-2759-85cf602b0506e2a653e7-6.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html