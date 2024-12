「スポルティーバ バレーボール特集2024 冬」が12月10日発売。石川祐希、西田有志、高橋藍ら国内外で活躍する日本代表選手を特写。特別付録は『ハイキュー!!』名言集ビジュアルブック!!

株式会社集英社

パリ五輪・準々決勝イタリア戦の激闘も記憶に新しいバレーボール男子日本代表。今年10月には「世界最高峰を目指す」と銘打った国内リーグ「SVリーグ」も開幕。バレー人気がますます盛り上がりを見せるなか、石川祐希、西田有志、高橋藍を筆頭に、絶大な人気を誇る日本代表選手たちを特集した「スポルティーバ バレーボール特集2024 冬」を12月10日(火)に発売します。本号には、新シーズンを迎えた選手たちへのインタビューほか、所属チームでのプレー写真や、練習風景などが満載です。表紙はイタリア・セリエAで活躍する石川祐希を特写。裏表紙はSVリーグでも存在感抜群の高橋藍が飾る。

【発売日】:12月10日(火)

【定 価】:2,100円(10%税込)

【ページ数】:82ページ

【サイズ】:29.7cm x 23.2cm

さらに、特別付録の『ハイキュー!!』名言集ビジュアルブック(32ページ)では、 SVリーグの選手55人が、激推しする名言と思い入れを熱く語ります。キャラクターのカラーイラストと名言、選手たちの『ハイキュー!!』愛がつまった保存版です。

いま大注目のバレーボール日本代表選手たちを特写した、今号に是非ご注目ください。

◆『ハイキュー!!』名言集ビジュアルブック(サイズ:A4判変型 29.7cm×23.2cm カラー32ページ)

■『ハイキュー!!』

著者は古舘春一(ふるだて・はるいち)。「週刊少年ジャンプ」にて2012年2月より連載を開始。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博し、TVアニメ化や舞台化もされ、2024年2月には劇場版アニメも公開された次世代王道スポーツ漫画作品。2020年7月に連載が完結するも人気は衰えず、シリーズ累計発行部数は6,000万部(デジタル版含む)を突破。

■古舘春一(ふるだて・はるいち)プロフィール

1983年3月7日生まれ、岩手県出身。2009年に「赤マルジャンプ2009WINTER」にて読切作品『アソビバ。』でデビュー。2010年に『詭弁学派、四ツ谷先輩の怪談。』で初連載。2012年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」にて『ハイキュー!!』を連載。

○「週刊少年ジャンプ」公式サイト『ハイキュー!!』作品ページhttps://www.shonenjump.com/j/rensai/haikyu.html