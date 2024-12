幾田りら　新曲「百花繚乱」が、2025/1/10(金)から放送開始となるTVアニメ『薬屋のひとりごと』のオープニングテーマに決定！ソロとして初のTVアニメオープニングを担当！

The Orchard Japan

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、2025年1月10日(金)から放送開始となるTVアニメ『薬屋のひとりごと』のオープニングテーマを担当することが決定した。幾田りらソロとしては初のTVアニメ作品のオープニング担当となり、今回のために書き下ろした新曲のタイトルは、「百花繚乱」に決定。

『薬屋のひとりごと』は、後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計3,800万部突破の大人気作品。2023年10月よりTVアニメ第1期の放送を開始し、各配信プラットフォームでは視聴ランキングで常に上位にランクイン、TVerアワード2023特別賞受賞するなど、大きな話題となった。楽曲は、作品の舞台となった後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落としこんだ、様々な展開を見せるポップチューンとなっている。主人公・猫猫に思いを馳せながら自身と重ねて書き下ろした歌詞と、世界観を体現する特徴的なメロディーを楽しみにしていてほしい。リリースに先立ち、楽曲の一部を使用したアニメ最新PVが本日公開となったので、是非チェックしてみてほしい。そして、本人からのコメントも到着!

■幾田りらコメント

第1期の反響を肌で感じていたので、第2期のオープニングテーマを担当させていただけることになり、とても光栄です。私自身が『薬屋のひとりごと』にどんどんのめり込んでいったわくわく感、物語やキャラクターたちへの愛を楽曲に落とし込みながら、作品世界に新しい風を吹き込めるような楽曲をお届けしたいという緊張感を持ち制作をさせていただきました。

『百花繚乱』は、主人公・猫猫の気まぐれさやチャーミングな部分と、きらびやかで華やかな後宮という世界観、そこで巻き起こるミステリーを楽曲のサウンド感やメロディーで表現できるように作っていきました。予想のできない展開へと飛び込んでいった先に、世界や景色がさらに広がっていく猫猫と、自分自身の経験をリンクさせて詩を書いたので、ぜひ作品世界と合わせて注目していただきたいです。

作品と共に楽曲もたくさん愛していただけたら嬉しいです。

■『薬屋のひとりごと』最新PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TuJWTE5U7Gg ]

*12月10日(火)AM8時プレミア公開

■楽曲情報

リリース日未定

幾田りら「百花繚乱」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

≪タイアップ≫

TVアニメ『薬屋のひとりごと』オープニングテーマ

■作品概要

TVアニメ『薬屋のひとりごと』

【イントロダクション】

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏が宮中で巻き起こるさらなる難事件へと挑んでいく。

シリーズ累計発行部数3,800万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月から放送された第1期は、放送直後から大きな話題を呼び猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリーそして後宮内で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女幅広い世代から愛される作品となりました。熱狂冷めやらぬまま、2025年に第2期の放送が決定!玉葉妃の妊娠判明により、後宮内に渦巻き始める暗雲。そして壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件。謎がさらなる謎を呼び、猫猫と壬氏をさらなる難事件が待ち受ける。後宮謎解きエンタテインメイントが 今、再び開幕する!

【あらすじ】

帝の寵妃・玉葉妃の妊娠判明により、猫猫は翡翠宮の毒見役に復帰。

妃、そして帝の御子を狙った事件が再び起きないよう警戒をしながら、日々を送っていた。

先帝時代からの重臣を父にもつ新たな淑妃・楼蘭妃の入内、壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件、そして消えた容疑者・翠苓。

不穏な空気が晴れない中、外国からの隊商、さらには無理難題な要求をする特使も来訪。宮中にはさらなる暗雲が立ち込め始めていた。

猫猫と壬氏を待ち受ける新たな難事件。それらは、やがて国をも巻き込む一大事件へと発展していくー

【放送情報】

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 2025年1月10日(金)放送開始

毎週金曜よる11:00より 【初回放送はよる11:40から】

日本テレビ系にて「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」にて全国同時放送!

放送終了後、各種配信プラットフォームでも順次配信予定!

*放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

BS日テレ 1月11日より 毎週土曜22時30分~

AT-X 1月11日より 毎週土曜21時00分~

リピート放送:1月14日より 毎週火曜4時30分~

1月18日より 毎週土曜6時00分~

映画・チャンネルNECO 1月19日より 毎週日曜24時00分~

アニマックス 2月1日より 毎週土曜21時30分~

リピート放送:2月2日より 毎週日曜 9時00分~

【配信情報】*2024年12月10日(火)最新情報

■SVOD(見放題配信)■

ABEMAプレミアム

Amazon Prime Video

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

DMM TV

FOD

Hulu

J:COM STREAM

Lemino

milplus

NETFLIX

TELASA

TELASA(Pontaパス)

U-NEXT

WOWOWオンデマンド

アニメ放題

バンダイチャンネル

■AVOD・FVOD(最新話期間限定 無料配信)■

ABEMA

Lemino

TVer

日テレTADA

■TVOD■

Amazon Prime Video

Google TV

HAPPY!動画

J:COM STREAM

milplus

music.jp

Rakuten TV

TELASA

VIDEX

カンテレドーガ

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

ムービーフルPlus

【スタッフ】

原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)キャラクター原案:しのとうこ

総監督・シリーズ構成:長沼範裕 監督:筆坂明規

副監督:中川 航 脚本:柿原優子・千葉美鈴・小川ひとみ

キャラクターデザイン:中谷友紀子 美術監督:高尾克己(ARED) 色彩設計:相田美里 CGIディレクター:永井 有 撮影監督:鈴木麻予(T2 studio)編集:今井大介 音響監督:はた しょう二(サウンドチームドンファン)

音楽 神前 暁・Kevin Penkin・桶狭間ありさ

アニメーション制作 TOHO animation STUDIO×OLM 製作 「薬屋のひとりごと」製作委員会

【キャスト】*2024年12月10日(火)最新情報

猫猫/悠木碧 壬氏/大塚剛央 高順/小西克幸 玉葉妃/種崎敦美 梨花妃/石川由依 里樹妃/木野日菜 小蘭/久野美咲 子翠/瀬戸麻沙美 ナレーション/島本須美

【主題歌】*2024年12月10日(火)最新情報

オープニングテーマ:幾田りら「百花繚乱」

【WEB】

アニメ公式サイト:https://kusuriyanohitorigoto.jp/

アニメ公式X(旧Twitter):https://x.com/kusuriya_PR

アニメ公式TikTok :https://www.tiktok.com/@kusuriya_pr

【書籍情報】

◆NOVELS

『薬屋のひとりごと』1~15巻 好評発売中!

著者:日向夏 イラスト:しのとうこ

ヒーロー文庫/イマジカインフォス

◆COMICS

『薬屋のひとりごと』1~14巻好評発売中!

作画:ねこクラゲ 構成:七緒一綺 原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)

掲載 月刊「ビッグガンガン」(毎月25日発売) スクウェア・エニックス刊

『薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~』1~18巻 好評発売中!

作画:倉田三ノ路 原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)

掲載 月刊「サンデーGX」(毎月19日ごろ発売) 小学館刊

◆アーティスト情報◆

★幾田りら

Twitter:https://twitter.com/ikutalilas

Staff Twitter:https://twitter.com/lilastaff_

Instagram:https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok:https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg

【CDリリース情報】

2024年4月17日(水)リリース

幾田りら feat. ano『青春謳歌』

期間生産限定盤

品番:XSCL-86

仕様:CD1枚+7インチ紙ジャケット+ポスター型ブックレット

価格:\2,000+税

購入URL:https://lnk.to/seishunoka

〈収録曲〉

1. 青春謳歌

2. 青春謳歌 [Anime Edit]

3. 青春謳歌 [Instrumental]

4. 青春ッ!!あのりらじお

2023年3月8日(水)リリース

幾田りら

1st ALBUM『Sketch』

CD購入URL:https://lnk.to/sl3grE

配信URL:https://orcd.co/lilas_sketch

幾田りら 1stアルバム『Sketch』クロスフェード

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KS35YLpC1BU ]

■幾田りら「スパークル」 from MTV Unplugged: Lilas Ikuta

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=eBA3AzSVxBg ]

《収録曲》 ※初回生産限定盤・通常盤共通

1. Answer (東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」CMソング)

2. サークル (クラレ企業広告「きっと明日も、ハレ、クラレ。 」 CMソング)

3. スパークル (ABEMA『今日、好きになりました。』主題歌)

4. Midnight Talk (トップバリュ「もぐもぐ味わうスープ」CMソング)

5. 蒲公英 (NHKドラマ10『大奥』主題歌)

6. JUMP (フジテレビ系『FIFAワールドカップ カタール2022』番組公式テーマソング)

7. レンズ (TBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』主題歌)

8. 吉祥寺

9. ヒカリ (KISSME主催「会ったことあるのに、はじめまして」プロジェクト書き下ろしソング)

10. 宝石

11. ロマンスの約束 (ABEMA『今日、好きになりました。』主題歌)

12. スパークル - From THE FIRST TAKE ※CD限定収録

13. レンズ - From THE FIRST TAKE ※CD限定収録

■初回生産限定盤

仕様:CD+Blu-ray

価格:4,500円+税

品番:XSCL-67~8

[Blu-ray 収録内容]

2022年11月に行われたソロライブ「MTV Unplugged: Lilas Ikuta」

《セットリスト》

1. ヒカリ

2. ロマンスの約束

3. おもかげ

4. JUMP

5. レンズ

6. 怪獣の腕のなか - Cover

7. 宝石

8. Ginger - Cover

9. スパークル

10. Answer

■通常盤

仕様:CD

価格:3,000円+税

品番:XSCL-69

【リリース情報1.】

2024年9月16日(月)配信リリース

幾田りら「Sign」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:Mwk

配信URL:https://orcd.co/lilas_sign

≪タイアップ≫

ABEMAオリジナル連続ドラマ『透明なわたしたち』主題歌

【リリース情報2.】

2024年6月1日(土)

幾田りら「ハミング」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:大濱健悟

配信URL:https://orcd.co/lilas_humming

≪タイアップ≫

フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング

【リリース情報3.】

2024年3月20日(水)リリース

幾田りら feat. ano「青春謳歌」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:キクイケタロウ

配信URL:https://orcd.co/lilas_seishun-ohka

MV:https://youtu.be/VFu94eX2bYA

≪タイアップ≫

映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』 後章主題歌

【リリース情報4.】

2023年10月6日(金)配信リリース

幾田りら「With」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:内澤崇仁

≪タイアップ≫

映画『アナログ』インスパイアソング

【リリース情報5.】

2023年7月7日(金)配信リリース

幾田りら「P.S.」

配信URL:https://orcd.co/lilas_ps

MV:https://youtu.be/uQEsu8tDT60

作詞・作曲:幾田りら

編曲:キクイケタロウ

≪タイアップ≫

映画『1秒先の彼』主題歌

【リリース情報6.】

2023年3月8日(水)リリース 1st Album『Sketch』収録

幾田りら「Midnight Talk」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:キクイケタロウ

CD購入URL:https://lnk.to/sl3grE

配信URL:https://orcd.co/lilas_sketch

≪タイアップ≫

トップバリュ「もぐもぐ味わうスープ」CMソング

【リリース情報7.】

2023年3月8日(水)リリース 1st Album『Sketch』収録

幾田りら「サークル」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:永澤和真

CD購入URL:https://lnk.to/sl3grE

配信URL:https://orcd.co/lilas_sketch

MV:https://youtu.be/X6A-TgDhFOg

≪タイアップ≫

クラレ企業広告「きっと明日も、ハレ、クラレ。」CMソング

【リリース情報8.】

2023年1月17日(火)配信リリース

幾田りら「蒲公英」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:大濱健悟

配信URL:https://orcd.co/tanpopo

MV:https://youtu.be/nYT9RPNPlLI

≪タイアップ≫

NHKドラマ10『大奥』主題歌

【リリース情報9.】

2022年11月20日(日)配信リリース

幾田りら「JUMP」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

コーラス:ぷらそにか (小玉ひかり、遥河、Kuu、成田あより、菜摘、久保琴音、栢本ての、菜々姫、汐菜、てつと、西山晃世、masa、RYOEM、かんたろう)

配信URL:https://orcd.co/lilas_jump

MV:https://youtu.be/lMgTP2gGq94

≪タイアップ≫

フジテレビ系『FIFAワールドカップ カタール2022』番組公式テーマソング

【リリース情報10.】

幾田りら「レンズ」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

配信URL:https://orcd.co/lens

MV:https://www.youtube.com/watch?v=tGj-dXAX590

≪タイアップ≫

TBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』主題歌

【リリース情報11.】

2022年1月17日(月)配信リリース

幾田りら「スパークル」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:中野領太

配信URL:https://orcd.co/lilas_sparkle

MV:https://youtu.be/q4CbHfW3Ji8

≪タイアップ≫

ABEMA『今日、好きになりました。蜜柑編』主題歌

ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2022』主題歌

【リリース情報12.】

2021年8月14日(土)

幾田りら「ロマンスの約束」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:星銀乃丈

配信URL:https://orcd.co/romance_no_yakusoku

≪タイアップ≫

ABEMA『今日、好きになりました。向日葵編』主題歌

ABEMA『今日、好きになりました。朝顔編』主題歌

ABEMA『今日、好きになりました。秋桜編』主題歌

ABEMA『今日、好きになりました。花梨編』主題歌

【リリース情報13.】

2021年7月14日(水)リリース

松本 隆作詞活動50周年トリビュートアルバム『風街に連れてって!』

幾田りら「SWEET MEMORIES」

配信URL:https://orcd.co/sweetmemories

特設サイト:https://columbia.jp/matsumototakashi/

【リリース情報14.】

2021年3月9日(火)配信リリース

幾田りら「Answer」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:KOHD

配信URL:https://orcd.co/answer

≪タイアップ≫

東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」CMソング

【リリース情報15.】

2020年12月25日(金)配信リリース

幾田りら「ヒカリ」

配信URL:https://orcd.co/hikari

≪タイアップ≫

KISSME主催「会ったことあるのに、はじめまして」プロジェクト書き下ろしソング

【リリース情報16.】

2020年10月28日(水)リリース

加藤ミリヤ トリビュートアルバム『INSPIRE』

幾田りら「Aitai」

配信URL:https://miliyah.lnk.to/Tribute_WN

【リリース情報17.】

2020年9月25日(金)配信リリース

幾田りら

Netflixオリジナル映画『フェイフェイと月の冒険』日本語版エンド・クレジット・ソング

「ロケット・トゥ・ザ・ムーン~信じた世界へ~」

配信URL:https://lnk.to/LilasIkutaRocketToTheMoonAM

【リリース情報18.】

2019年11月16日(土)リリース

幾田りら

2nd mini album 「Jukebox」

配信URL:https://orcd.co/wjdxd34