【埼玉県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、埼玉県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社カインズ（埼玉県本庄市）：9,964人

2位. 曙ブレーキ工業労働組合（埼玉県羽生市）：9,457人

3位. 株式会社マミーマート（埼玉県東松山市）：3,054人

4位. ケイアイスター不動産株式会社（埼玉県本庄市）：1,885人

5位. 埼玉縣信用金庫（埼玉県熊谷市）：1,834人

6位. 株式会社東武百貨店（埼玉県久喜市）：1,249人

7位. 社会福祉法人元気村（埼玉県鴻巣市）：1,130人

8位. 中央化学株式会社（埼玉県鴻巣市）：1,125人

9位. 富士電機機器制御株式会社（埼玉県鴻巣市）：1,121人

10位. 株式会社ＬＩＸＩＬサンウエーブ製作所（埼玉県深谷市）：975人

11位. キヤノン・コンポーネンツ株式会社（埼玉県上里町）：963人

12位. 株式会社エフテック（埼玉県久喜市）：930人

13位. 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県嵐山町）：916人

14位. 株式会社ジョイアス・フーズ（埼玉県上里町）：903人

15位. 社会医療法人壮幸会（埼玉県行田市）：875人

16位. 三菱電機ホーム機器株式会社（埼玉県深谷市）：809人

17位. 株式会社ワールドツール（埼玉県深谷市）：780人

18位. 社会医療法人熊谷総合病院（埼玉県熊谷市）：721人

19位. 株式会社井ノ瀬運送（埼玉県熊谷市）：691人

20位. ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社（埼玉県吉見町）：684人

21位. 赤城乳業株式会社（埼玉県深谷市）：681人

22位. 埼玉センコーロジサービス株式会社（埼玉県加須市）：664人

23位. 株式会社馬車道（埼玉県熊谷市）：659人

24位. 三菱農機販売株式会社（埼玉県久喜市）：638人

25位. ブリヂストンフローテック株式会社（埼玉県加須市）：633人

26位. 太陽ホールディングス株式会社（埼玉県嵐山町）：624人

27位. 株式会社ファイントゥデイインダストリーズ（埼玉県久喜市）：623人

28位. 株式会社オートアールズ（埼玉県本庄市）：609人

29位. 株式会社ヴァレオジャパン（埼玉県熊谷市）：571人

30位. 東日本明星株式会社（埼玉県嵐山町）：546人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db