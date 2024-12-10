【千葉県北東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、千葉県北東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. タイヘイ株式会社（千葉県匝瑳市）：2,204人

2位. 株式会社エヌアイデイ（千葉県香取市）：1,110人

3位. 南総通運株式会社（千葉県東金市）：1,042人

4位. アドレス・サービス株式会社（千葉県東金市）：955人

5位. 社会福祉法人九十九里ホーム（千葉県匝瑳市）：893人

6位. ヤマサ醬油株式会社（千葉県銚子市）：849人

7位. 双葉電子工業株式会社（千葉県茂原市）：840人

8位. 医療法人社団鎮誠会（千葉県東金市）：757人

9位. 医療法人静和会（千葉県東金市）：689人

10位. ちばみどり農業協同組合（千葉県旭市）：569人

11位. 三栄メンテナンス株式会社（千葉県芝山町）：480人

12位. 社会福祉法人ロザリオの聖母会（千葉県旭市）：468人

13位. 医療法人社団明生会（千葉県東金市）：455人

14位. ＴＯＴＯハイリビング株式会社（千葉県茂原市）：447人

15位. 銚子信用金庫（千葉県銚子市）：430人

16位. 山武郡市農業協同組合（千葉県山武市）：403人

17位. リソル株式会社（千葉県茂原市）：355人

18位. かとり農業協同組合（千葉県香取市）：333人

19位. 株式会社カクタ（千葉県多古町）：308人

20位. 大多喜ガス株式会社（千葉県茂原市）：303人

21位. 株式会社マイ・スター（千葉県横芝光町）：297人

22位. 株式会社千葉通商（千葉県東金市）：295人

23位. 銚子商工信用組合（千葉県銚子市）：272人

24位. 医療法人社団上総会（千葉県茂原市）：269人

24位. 株式会社アイテック（千葉県銚子市）：269人

26位. 長生農業協同組合（千葉県茂原市）：267人

27位. 芳源マッシュルーム株式会社（千葉県香取市）：250人

28位. 関東天然瓦斯開発株式会社（千葉県茂原市）：249人

29位. リソルの森株式会社（千葉県長柄町）：243人

29位. 医療法人社団慈優会（千葉県九十九里町）：243人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db