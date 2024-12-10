【千葉県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、千葉県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. コストコホールセールジャパン株式会社（千葉県木更津市）：12,961人

2位. 株式会社川島コーポレーション（千葉県君津市）：6,909人

3位. 医療法人鉄蕉会（千葉県鴨川市）：3,670人

4位. 日鉄物流君津株式会社（千葉県君津市）：1,293人

5位. 社会福祉法人太陽会（千葉県鴨川市）：987人

6位. 株式会社おどや（千葉県館山市）：694人

7位. 社会医療法人社団さつき会（千葉県袖ケ浦市）：610人

8位. 医療法人新都市医療研究会「君津」会（千葉県君津市）：599人

9位. 医療法人ＳＨＩＯＤＡ（千葉県勝浦市）：588人

10位. 株式会社荏原エリオット（千葉県袖ケ浦市）：541人

11位. 株式会社新昭和（千葉県君津市）：497人

12位. 日東交通株式会社（千葉県木更津市）：475人

13位. 日本賃貸保証株式会社（千葉県木更津市）：443人

14位. 医療法人白百合会（千葉県大多喜町）：414人

15位. 君津市農業協同組合（千葉県君津市）：392人

16位. 神保電器株式会社（千葉県大多喜町）：363人

17位. 株式会社三井化学分析センター（千葉県袖ケ浦市）：345人

18位. 安房運輸株式会社（千葉県君津市）：340人

19位. 株式会社ホテル三日月（千葉県木更津市）：332人

20位. 社会福祉法人かずさ萬燈会（千葉県木更津市）：314人

21位. ヤマトサカナ株式会社（千葉県鴨川市）：313人

22位. 山九東日本サービス株式会社（千葉県袖ケ浦市）：279人

23位. 株式会社鴨川グランドホテル（千葉県鴨川市）：276人

24位. 株式会社鴨川グランドホテル（千葉県鴨川市）：273人

25位. 安房農業協同組合（千葉県館山市）：270人

26位. 株式会社マザー牧場（千葉県富津市）：266人

27位. 社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会（千葉県富津市）：257人

28位. ヤスダファインテ株式会社（千葉県鴨川市）：243人

29位. 医療法人社団鵬会（千葉県木更津市）：242人

30位. 医療法人光洋会（千葉県南房総市）：235人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db