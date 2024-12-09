『家庭教師ヒットマンREBORN!』描き下ろし 和服ver. オンラインくじが販売開始！
株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月29日(金)より『家庭教師ヒットマンREBORN!』描き下ろし 和服ver. オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-d79d86828314745faa91-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月29日(金)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2025年3月下旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/71?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 特大アクリルスタンド（全7種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-dbd2b5b8c848e9a219df-0.jpg ]▼B賞 キャンバスボード（全7種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-ad0e1c1e009f7d271f2e-0.jpg ]▼C賞 A3マット加工ポスター（全7種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-9a4638e0b7f2c7a83aa5-0.jpg ]▼D賞 スクエア缶バッジ（全8種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-d2ca9c30cb8fd1ad98a1-0.jpg ]▼E賞 イラストカード(２枚セット)（全8種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-2a0f7464b16d31a5553c-0.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全8種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全8種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-20186c9316312a261cf5-0.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6938/resize/d16064-6938-0cc12e3e2532866afdf4-0.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会