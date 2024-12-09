TVアニメ『アオのハコ』のマルチデスクマット、A3マット加工ポスターの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『アオのハコ』の商品の受注を12月2日（月）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-d8252709f0f61e69f11f-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1467?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼マルチデスクマット[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-5250b9cce3cb3b003bee-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-3077c5937f648e4f45d7-0.jpg ]鹿野千夏、蝶野雛のイラストをイメージカラーに合わせてマルチデスクマットに仕上げました。デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 3,960(税込)種類 ：全2種（鹿野千夏、蝶野雛）サイズ：（約）60×35cm素材 ：ポリエステル、ラバー▼A3マット加工ポスター[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-f440a0698ebd597f17b4-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-dee40a5911774af8bb3e-0.jpg ]ティザービジュアル第1弾、アオハコポーズのイラストをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。 お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 880(税込)種類 ：全2種（ティザービジュアル第1弾、アオハコポーズ）サイズ：A3素材 ：紙▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6936/resize/d16064-6936-d8252709f0f61e69f11f-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1467?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会