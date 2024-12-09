マンガアプリ「ゼブラック」が5周年!! 12/9（月）から特大キャンペーン開催決定!!
株式会社集英社（本社：東京都千代田区、以下集英社）と、Link-Uグループ株式会社のグループ会社であるLink-U Technologies株式会社（本社：東京都千代田区）が共同運営する、総合電子書店「ゼブラック」はサービス開始5周年を記念して、2024年12月9日(月)から、お得なイベントが盛りだくさんの大感謝祭を開催します。
人気作品を対象とした合計2,500話分以無料公開キャンペーン
12月9日開始、12月21日開始、12月29日開始、1月10日開始の全4弾実施予定！合計2,500話分以上が無料公開されます！
お得に全巻をそろえられる「まとめ買いパック」配信
「まとめ買いパック」を利用すると最大で30%分のコインバックがあり、お得に単行本購入できます！コインバックされたコインは、雑誌や単行本の購入、「話読み」のレンタルに使用できます。
年末年始ボーナスコイン増量キャンペーン
12月31日(火)～1月2日(木)の間、コイン購入でついてくるおまけコインが3倍になります！
- 1,000コイン→1,090コイン
- 3,000コイン→3,420コイン
- 5,000コイン→5,780コイン
- 10,000コイン→11,680コイン
そのほかにもジャンプフェスタ2025連携キャンペーンなど企画をご用意しておりますので、続報にご期待ください！
また、株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）の作品も続々追加配信予定です。
人気作はもちろん、知る人ぞ知る良作も多数のコンテンツが配信予定です！
配信開始作品例：『ダンジョン飯』『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活』『ケロロ軍曹』『オーバーロード』『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』『坂本ですが?』『瑠璃の宝石』『となりの関くん』『僕だけがいない街』『僕は友達が少ない』
ぜひこの機会にゼブラックをご利用ください！
■「ゼブラック」利用方法
サービス名:ゼブラック
プラットホーム:iOS / Android / Web
利用料金:無料(一部サービス内課金あり)
iOSアプリ : https://apps.apple.com/jp/app/id1487411615
Androidアプリ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebrack&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebrack&hl=ja)
公式サイト：https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/zebrack_comic
運営：株式会社集英社
【ゼブラックとは…】
「ゼブラック」は「少年ジャンプ」「ヤングジャンプ」「マーガレット」掲載作などの集英社作品の他、秋田書店・コアミックス・主婦と生活社・新潮社・日本文芸社・白泉社・双葉社・芳文社・マンガボックスなど刊行物も取り扱っている総合電子書店です。「話読み」は作品単位で、23時間ごとに回復する無料のチケットを1枚付与し、チケットを使用すると72時間のレンタルで読むことができます。「話読み」対象作品は2024年1月31日時点で2,400作品以上ございます。