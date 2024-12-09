誕生55周年を記念し、初のコラボレーション『SESAME STREET meets Maison de FLEUR』発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、『SESAME STREET』とのコラボレーションアイテムを12月20日（金）に全国のMaison de FLEUR店舗および、自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

『セサミストリート』は、1969年にアメリカで放送を開始してから今年で55周年を迎え、今もなお世界中の人々から愛され続けている子ども向けテレビ番組です。今回Maison de FLEURでは『セサミストリート』との初のコラボレーションが実現し、人気キャラクターたちが登場。『セサミストリート』の世界観をカラフルな色使いで表現し、周年をお祝いした特別なアイテムを展開いたします。

注目アイテムは、「エルモ」と「クッキーモンスター」をふわふわなファーで表現したフェイスポーチです。立体的な目や鼻のパーツを使用し、ぬいぐるみのような可愛さに仕上げました。ファスナーの引き手部分には、サテンリボンをプラス。また、ギンガムチェックの生地にパッチワークで施した「エルモ」と「クッキーモンスター」が、ひょっこり顔をのぞかせた愛らしいデザインのスクエア型ポーチもご用意しました。

そのほか、キャンバス生地に『セサミストリート』のキャラクターたちを刺繍した2wayトートバッグと、スクエアトートバッグの2種類をラインアップしております。

Maison de FLEURと『セサミストリート』のコラボレーションによる、毎日が楽しくなるハッピーなアイテムたちにぜひご注目ください。

■『SESAME STREET meets Maison de FLEUR』販売概要

発売日：12月20日（金）※ECサイトは前日20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗 ※アウトレット店は除く、自社ECサイト「STRIPE CLUB」 （ https://stcl.page.link/v2Yq ）、ZOZOTOWN

販売アイテム：バッグ2型、ポーチ4型 全6型

■『SESAME STREET meets Maison de FLEUR』アイテム詳細

※価格はすべて税込

SESAME STREET 2Wayトートバッグ

カラー：Ivory/Black

価格：\8,800

SESAME STREET スクエアトートバッグ

カラー：Ivory

価格：\7,300

エルモ フェイスポーチ

カラー：Red

価格：\5,200

クッキーモンスター フェイスポーチ

カラー：Blue

価格：\5,200

エルモ スクエアポーチ

カラー：Pink

価格：\4,700

クッキーモンスター スクエアポーチ

カラー：Sax

価格：\4,700

本製品は、米国非営利団体セサミワークショップと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。