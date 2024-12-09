LOULOU WILLOUGHBY(ルルウィルビー)が2025年春夏コレクションページを公開！

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株式会社ファーイーストカンパニー


LOULOU WILLOUGHBYの2025春夏コレクションでは"OPEN A NEW DOOR"をテーマに


1960年代のNEWムーブメントのインスピレーションをベースに、現代のモードへと極めてソフトに


フェミニンに表現。


コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515


軽やかなミニ、風に吹かれるテキスタイル、ラグジュアリーな刺繍などベーシックアイテムを基盤に取入れた新コレクションです。


25SS COLLECTION


SUN________



Blouse\46,200　Skirt\74,800　Sandals\20,900


Dress\69,300　Necklace\60,500<PERRINE TAVERNITI>


Blouse\39,600　Pants\39,600

MOON________



Dress\89,100　Sandals\20,900


Dress\79,200　Earrings\26400<PERRINE TAVERNITI>　Sandals\37,400<PIPPICHIC>


Jacket\41,800　Blouse\29,700　Pants\36,300　Earrings\20,900<RADA>　Bag\18,700

※価格はすべて税込表記です。


※クレジットの無いアイテムは参考商品です。




ALL COLLECTIONS :
https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515
掲載アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?mc=lou_collection_25ss_all


LOULOU WILLOUGHBY/ルルウィルビー



ルル・ウィルビー彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。



・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/


・Official online store：https://loulouwilloughby.com/


・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/


・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/