LOULOU WILLOUGHBY(ルルウィルビー)が2025年春夏コレクションページを公開！
株式会社ファーイーストカンパニー
コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515
Blouse\46,200 Skirt\74,800 Sandals\20,900
Dress\69,300 Necklace\60,500<PERRINE TAVERNITI>
Blouse\39,600 Pants\39,600
Dress\89,100 Sandals\20,900
Dress\79,200 Earrings\26400<PERRINE TAVERNITI> Sandals\37,400<PIPPICHIC>
Jacket\41,800 Blouse\29,700 Pants\36,300 Earrings\20,900<RADA> Bag\18,700
ALL COLLECTIONS :
https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515
掲載アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?mc=lou_collection_25ss_all
ルル・ウィルビー彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
LOULOU WILLOUGHBYの2025春夏コレクションでは"OPEN A NEW DOOR"をテーマに
1960年代のNEWムーブメントのインスピレーションをベースに、現代のモードへと極めてソフトに
フェミニンに表現。
コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515
軽やかなミニ、風に吹かれるテキスタイル、ラグジュアリーな刺繍などベーシックアイテムを基盤に取入れた新コレクションです。
25SS COLLECTION
SUN________
Blouse\46,200 Skirt\74,800 Sandals\20,900
Dress\69,300 Necklace\60,500<PERRINE TAVERNITI>
Blouse\39,600 Pants\39,600
MOON________
Dress\89,100 Sandals\20,900
Dress\79,200 Earrings\26400<PERRINE TAVERNITI> Sandals\37,400<PIPPICHIC>
Jacket\41,800 Blouse\29,700 Pants\36,300 Earrings\20,900<RADA> Bag\18,700
※価格はすべて税込表記です。
※クレジットの無いアイテムは参考商品です。
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https://www.allureville.com/feature/20241203_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=37515
掲載アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?mc=lou_collection_25ss_all
LOULOU WILLOUGHBY/ルルウィルビー
ルル・ウィルビー彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。
・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/
・Official online store：https://loulouwilloughby.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/
・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/