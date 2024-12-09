【栃木県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、栃木県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. サンヒルズカントリークラブ株式会社（栃木県宇都宮市）：9,875人

2位. 株式会社カワチ薬品（栃木県小山市）：6,000人

3位. 株式会社コジマ（栃木県宇都宮市）：4,655人

4位. 株式会社足利銀行（栃木県宇都宮市）：3,792人

5位. シーデーピージャパン株式会社（栃木県宇都宮市）：2,937人

6位. ホンダエンジニアリング株式会社（栃木県芳賀町）：2,800人

7位. 株式会社ＴＫＣ（栃木県宇都宮市）：2,561人

8位. 株式会社Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ（栃木県宇都宮市）：2,357人

9位. 株式会社オートテクニックジャパン（栃木県芳賀町）：2,038人

10位. 株式会社キッズコーポレーション（栃木県宇都宮市）：1,893人

11位. 株式会社ホンダテクノフォート（栃木県芳賀町）：1,835人

12位. 株式会社栃木銀行（栃木県宇都宮市）：1,696人

13位. 医療法人社団友志会（栃木県野木町）：1,570人

14位. デクセリアルズ株式会社（栃木県下野市）：1,411人

15位. 環境整備株式会社（栃木県宇都宮市）：1,389人

16位. 株式会社ナカニシ（栃木県鹿沼市）：1,375人

17位. イートランド株式会社（栃木県宇都宮市）：1,273人

18位. タカコーホールディングス株式会社（栃木県小山市）：1,268人

19位. 一般財団法人とちぎメディカルセンター（栃木県栃木市）：1,045人

20位. 株式会社ティー・シー・シー（栃木県宇都宮市）：1,025人

21位. 株式会社かましん（栃木県茂木町）：1,011人

22位. 社会医療法人中山会（栃木県宇都宮市）：980人

23位. 佐野厚生農業協同組合連合会（栃木県佐野市）：975人

24位. 株式会社たいらや（栃木県宇都宮市）：958人

25位. 富士通テレコムネットワークス株式会社（栃木県小山市）：943人

26位. 藤井産業株式会社（栃木県宇都宮市）：914人

27位. 株式会社グランド（栃木県足利市）：893人

28位. 株式会社大協精工（栃木県佐野市）：883人

29位. 北関東綜合警備保障株式会社（栃木県宇都宮市）：869人

30位. ギガフォトン株式会社（栃木県小山市）：817人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db