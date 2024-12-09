【栃木県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート
「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、栃木県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。
従業員数ランキングについて
【調査概要】
・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30
・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計
・5名以上の企業がある都市が対象
※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。
※本データ引用の際のお願い
メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。
出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）
【ランキングTOP30】
1位. サンヒルズカントリークラブ株式会社（栃木県宇都宮市）：9,875人
2位. 株式会社カワチ薬品（栃木県小山市）：6,000人
3位. 株式会社コジマ（栃木県宇都宮市）：4,655人
4位. 株式会社足利銀行（栃木県宇都宮市）：3,792人
5位. シーデーピージャパン株式会社（栃木県宇都宮市）：2,937人
6位. ホンダエンジニアリング株式会社（栃木県芳賀町）：2,800人
7位. 株式会社ＴＫＣ（栃木県宇都宮市）：2,561人
8位. 株式会社Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ（栃木県宇都宮市）：2,357人
9位. 株式会社オートテクニックジャパン（栃木県芳賀町）：2,038人
10位. 株式会社キッズコーポレーション（栃木県宇都宮市）：1,893人
11位. 株式会社ホンダテクノフォート（栃木県芳賀町）：1,835人
12位. 株式会社栃木銀行（栃木県宇都宮市）：1,696人
13位. 医療法人社団友志会（栃木県野木町）：1,570人
14位. デクセリアルズ株式会社（栃木県下野市）：1,411人
15位. 環境整備株式会社（栃木県宇都宮市）：1,389人
16位. 株式会社ナカニシ（栃木県鹿沼市）：1,375人
17位. イートランド株式会社（栃木県宇都宮市）：1,273人
18位. タカコーホールディングス株式会社（栃木県小山市）：1,268人
19位. 一般財団法人とちぎメディカルセンター（栃木県栃木市）：1,045人
20位. 株式会社ティー・シー・シー（栃木県宇都宮市）：1,025人
21位. 株式会社かましん（栃木県茂木町）：1,011人
22位. 社会医療法人中山会（栃木県宇都宮市）：980人
23位. 佐野厚生農業協同組合連合会（栃木県佐野市）：975人
24位. 株式会社たいらや（栃木県宇都宮市）：958人
25位. 富士通テレコムネットワークス株式会社（栃木県小山市）：943人
26位. 藤井産業株式会社（栃木県宇都宮市）：914人
27位. 株式会社グランド（栃木県足利市）：893人
28位. 株式会社大協精工（栃木県佐野市）：883人
29位. 北関東綜合警備保障株式会社（栃木県宇都宮市）：869人
30位. ギガフォトン株式会社（栃木県小山市）：817人
「SalesNow」について
「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。
BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。
会社概要
会社名 ：株式会社SalesNow
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F
代表者 ：代表取締役 村岡 功規
設立 ：2019年8月
事業内容：SalesNowの企画・開発・運営
会社HP ：https://salesnow.jp/
サービス：
- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/
- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db