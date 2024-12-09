【栃木県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、栃木県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）



【ランキングTOP30】

1位. キヤノンメディカルシステムズ株式会社（栃木県大田原市）：5,606人

2位. 株式会社栃木ニコン（栃木県大田原市）：981人

3位. 社会医療法人博愛会（栃木県那須塩原市）：537人

4位. キヤノン電子管デバイス株式会社（栃木県大田原市）：509人

5位. 那須野農業協同組合（栃木県那須塩原市）：453人

6位. 株式会社ヨックモッククレア（栃木県日光市）：414人

7位. 持田製薬工場株式会社（栃木県大田原市）：405人

8位. 医療法人社団亮仁会（栃木県大田原市）：396人

9位. 東武建設株式会社（栃木県日光市）：382人

10位. 社団医療法人明倫会（栃木県日光市）：361人

11位. 株式会社壮関（栃木県矢板市）：359人

12位. 丸彦製菓株式会社（栃木県日光市）：345人

13位. 株式会社栃木ニコンプレシジョン（栃木県大田原市）：333人

14位. 株式会社庫や（栃木県那須塩原市）：328人

15位. ローマイヤ株式会社（栃木県那須塩原市）：289人

16位. 社会福祉法人すかい（栃木県日光市）：286人

17位. 株式会社大日光・エンジニアリング（栃木県日光市）：285人

18位. 社会福祉法人京福会（栃木県那須塩原市）：276人

19位. 社会福祉法人清幸会（栃木県那須塩原市）：264人

20位. 株式会社アルフア（栃木県那須塩原市）：259人

21位. 藤和那須リゾート株式会社（栃木県那須町）：256人

22位. 株式会社トラスト精密（栃木県那須塩原市）：249人

23位. 株式会社ホットスタッフ大田原（栃木県大田原市）：246人

24位. 株式会社ボン・アティソン（栃木県日光市）：244人

24位. 株式会社ペニーレイン（栃木県那須町）：244人

24位. 金子メディックス株式会社（栃木県那須塩原市）：244人

27位. 株式会社壮関（栃木県矢板市）：237人

28位. 社会福祉法人同愛会（栃木県塩谷町）：233人

29位. 株式会社フィデス（栃木県矢板市）：232人

30位. 株式会社ＧＯＯＤＮＥＷＳ（栃木県那須町）：231人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db