【群馬県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、群馬県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ヤマダデンキ（群馬県高崎市）：22,765人

2位. 株式会社ベイシア（群馬県前橋市）：7,626人

3位. 株式会社群馬銀行（群馬県前橋市）：3,863人

4位. 株式会社ミツバ（群馬県桐生市）：3,449人

5位. 株式会社ジンズ（群馬県前橋市）：3,271人

6位. 株式会社とりせん（群馬県館林市）：2,827人

7位. 株式会社フレッセイ（群馬県前橋市）：2,591人

8位. 株式会社アスカ（群馬県高崎市）：2,401人

9位. 株式会社コシダカ（群馬県前橋市）：2,384人

10位. 株式会社ヤマダホームズ（群馬県高崎市）：1,762人

11位. 株式会社東和銀行（群馬県前橋市）：1,752人

12位. 株式会社ハウステック（群馬県高崎市）：1,689人

13位. ＮＥＸＵＳ株式会社（群馬県高崎市）：1,589人

14位. 関東運輸株式会社（群馬県前橋市）：1,500人

15位. サンデン株式会社（群馬県伊勢崎市）：1,468人

16位. 関東運輸株式会社（群馬県前橋市）：1,429人

17位. 株式会社山田製作所（群馬県桐生市）：1,409人

18位. サンヴァーテックス株式会社（群馬県高崎市）：1,391人

19位. 株式会社栗原医療器械店（群馬県太田市）：1,277人

20位. 東亜工業株式会社（群馬県太田市）：1,257人

21位. コーセーインダストリーズ株式会社（群馬県伊勢崎市）：1,252人

22位. しげる工業株式会社（群馬県太田市）：1,232人

23位. 株式会社ホンダモビリティ北関東（群馬県伊勢崎市）：1,199人

24位. 医療法人社団三思会（群馬県みどり市）：1,193人

25位. パナソニックＡＰ空調・冷設機器株式会社（群馬県大泉町）：1,189人

26位. 三益半導体工業株式会社（群馬県高崎市）：1,187人

27位. 株式会社ブラステック（群馬県館林市）：1,157人

28位. 株式会社原田（群馬県高崎市）：1,048人

29位. 株式会社セントラルサービス（群馬県前橋市）：967人

30位. 群馬総合スタッフ株式会社（群馬県前橋市）：961人

30位. 株式会社ヤマダホールディングス（群馬県高崎市）：961人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db