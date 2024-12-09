【群馬県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、群馬県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 利根保健生活協同組合（群馬県沼田市）：852人

2位. 社会医療法人輝城会（群馬県沼田市）：678人

3位. 医療法人大誠会（群馬県沼田市）：403人

4位. 株式会社オリエント（群馬県沼田市）：383人

5位. 利根沼田農業協同組合（群馬県沼田市）：362人

6位. 医療法人社団ほたか会（群馬県川場村）：355人

7位. 日本デルモンテ株式会社（群馬県沼田市）：281人

8位. パナソニックエレクトリックワークス朝日株式会社（群馬県東吾妻町）：268人

9位. あがつま農業協同組合（群馬県東吾妻町）：225人

10位. 社会福祉法人久仁会（群馬県沼田市）：193人

11位. 株式会社中沢ヴィレッジ（群馬県草津町）：192人

11位. 利根郡信用金庫（群馬県沼田市）：192人

13位. 株式会社草津白根観光ホテル櫻井（群馬県草津町）：163人

14位. 嬬恋村農業協同組合（群馬県嬬恋村）：160人

15位. 社会福祉法人なごみの杜（群馬県昭和村）：151人

16位. 株式会社草津観光公社（群馬県草津町）：149人

17位. 高山運輸倉庫株式会社（群馬県高山村）：142人

18位. 株式会社町田電器（群馬県中之条町）：139人

19位. 光山電気工業株式会社（群馬県中之条町）：134人

20位. 株式会社サンポウ（群馬県沼田市）：133人

21位. 社会福祉法人のどか（群馬県嬬恋村）：123人

22位. 医療法人高徳会（群馬県みなかみ町）：121人

23位. 株式会社田園プラザ川場（群馬県川場村）：117人

24位. 月夜野運送株式会社（群馬県沼田市）：115人

25位. 池原工業株式会社（群馬県東吾妻町）：113人

26位. 株式会社コスモス（群馬県東吾妻町）：112人

27位. 株式会社ヤマダイフーズ（群馬県昭和村）：111人

27位. 社会福祉法人志純会（群馬県みなかみ町）：111人

29位. 社会福祉法人北毛清流会（群馬県昭和村）：109人

30位. グリンリーフ株式会社（群馬県昭和村）：104人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db