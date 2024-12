没入型体験エンターテイメントを提供する株式会社NO MORE、中国没入型体験エンタメ大手「株式会社MRX」と業務提携

株式会社NO MOREMRX x NO MORE

没入型体験エンターテイメントを提供する株式会社NO MORE(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐田晋一郎:以下、NO MORE)は、中国の没入型体験エンターテイメント業界大手である上海元宇万物文化创意有限公司(本社:上海、以下MRX)、ならびに、その日本法人「株式会社MRX」(日本支社:東京都中央区、代表:福西慶之、)と業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

■MRXについて

公式サイト:https://www.mrxjapan.com/

MRXは、2012年創業の中国発の没入型体験エンターテイメント企業で、「密室ゲーム」「没入型ポップアップストア」「体験型オープンワールドRPG」といった体験型エンターテイメントコンテンツをプロデュースしています。中国国内では、40店舗以上の都市型テーマパーク / 体験型施設チェーンを展開し、年間3,000万人以上を動員する業界大手の企業です。

同社オリジナル作品は中国国内においてコンテンツ芸術賞を多数受賞するなど高い評価を得ている他、IPコンテンツホルダーとの協業も盛んで、NetEase Games「陰陽師」(ゲーム)、CMGE「仙剑奇侠传」(映像)、Tencentグループ「庆余年」(映像)、bilibili「時光代理人」(アニメーション)などのIPコンテンツや映像作品IPを活用した没入型体験エンターテイメントを多数制作しております。

日本一号店 MRX - 魔王の日曜日

2024年11月に東銀座にて日本第1号店「MRX - 魔王の日曜日」をオープンし、日本国内における没入型体験エンターテイメントの展開を加速しています。

■MRXのコンテンツについて

MRXがプロデュースを行う没入型体験エンターテイメントは、映画のセットのような没入度の高い美術空間、IOTや機械制御による体験の演出、リアルキャストを用いたドラマティックなストーリーテリングが特徴の体験型ゲームコンテンツです。

海外では脱出ゲーム(Escape Game)の進化版として「密室ゲーム」「都市型テーマパーク」「劇場型マトリックスゲーム」などと呼ばれ、「MRXブランド」(中国)のみならず、欧米圏でも「The Ladder」(USA)などの作品がヒットするなど、近年人気を博しております。

■本業務提携について

本業務提携では、日本国内における没入型体験エンターテイメント施設(「都市型テーマパーク」)の運営やコンテンツローカライズにおける協業、また、MRXの保有する開発技術・製造技術などを活用し、新たな没入型体験エンターテイメントIPの共同開発、日中間のコンテンツ流通体制の構築を目指しています。

■NO MOREについて

NO MORE Inc.

公式サイト:https://nomore.jp

NO MOREは没入型体験エンターテイメント / イマーシブコンテンツの企画・開発、テクノロジーを用いたコンテンツ流通をグローバルに行う、2024年創業のスタートアップです。国内外のコンテンツIPホルダーや商業施設・不動産デベロッパーと連携し、リアルな場における新しい体験型エンターテイメントを提供していきます。