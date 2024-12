ステルスアクションゲーム『スティールシード(Steel Seed)』の新トレーラーが公開。緊迫感あふれるSFアドベンチャーを体感せよ。

ESDigital Games LTD

【キプロス、リマソール 2024年12月8日】ゲームパブリッシャーのESDigital Gamesと開発元のStorm in a Teacupは、ステルスアクションアドベンチャーゲーム『スティールシード(Steel Seed)』の新しいトレーラー『The Last Audio Log』を公開しました。本トレーラーは、「PC Gaming Show: Most Wanted 2024」(https://www.youtube.com/watch?v=YmmSPKY4Lw4)で初披露されました。



スリリングなこの映像では、物語の一部が垣間見えると同時に、新たな戦闘シーンや敵キャラクター、そして主人公ゾーイと彼女の飛行ドローン「コビィ」が遭遇する、没入感あふれるSF世界のロケーションが描かれています。敵の施設に隠された秘密を解き明かしていくゾーイたちの危険な旅を、ぜひご期待ください。

『スティールシード』は2025年にPC(Steam(https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/)およびEpic Games Store(https://store.epicgames.com/p/steel-seed-cdc5d9))、PlayStation 5(https://store.playstation.com/concept/10010794/)、Xbox Series X/S向けに発売されます。現在、Steamで無料のPCデモをダウンロードできるほか、Steam、Epic Games Store、PlayStation 5でウィッシュリストへの登録が可能です。Xbox版のウィッシュリスト登録も近日中に対応予定です。



『スティールシード』の特徴:

没入感あるダークなSF世界 - 主人公の興味深い進化と対をなす、BAFTA受賞作のシナリオライターであるマーティン・コルダが改訂・編集した魅力的で奥深い物語体験。

ステルス:戦わない戦闘術 - ステルスベースのテクニックを駆使し、ロボットや警備員に気づかれずに敵対的環境の施設を探索しよう。効率的な動きを極めれば、一部の遭遇を完全回避することも可能だ。

ダイナミックなゲームプレイ - 探索をしながら、ゾーイの強力なツールや武器を使い、自分だけのプレイスタイルを作り上げよう。冒険の途中で新しいガジェットを見つけ、コビィの新しいスキルを解放することができる。

スリル満点の戦闘 - 『スティールシード』のスピード感のある戦闘では、反射神経とマルチタスク能力が試される。敵の攻撃をかわし、強烈な一撃で進路を切り開こう。戦闘中、コビィは独自のガジェットとアクションを活用してサポートしてくれる。

ユニークなレベルとチャレンジ - 施設内のすべてのレベルが独自のデザインとなっており、ゾーイとコビィがクリアすべき多彩なチャレンジを提供。

機動的かつ俊敏に - ゾーイのパルクールのスキルを駆使して地下施設を駆け巡り、戦術的優位を得よう。ロボットが制御する人工の深淵から、開放的な自然環境まで、危険はいたるところに潜んでいる。

頼れるガイド - フライトモードを使ってコビィを操作しよう。秘密のエリアを発見したり、敵の位置を探知したり、ゾーイ用のアップグレードを見つけることができる。また、おとりとして活用することも可能だ。

コビィ、一生一緒のドローン - 『スティールシード』のマスターキーであり、単身で危険な地下施設を旅するゾーイのガイド役。一人と一機は強力タッグを結成し、あらゆる戦いに新しい何かをもたらす。



『スティールシード』はStorm in a Teacupが開発し、ESDigital Gamesより2025年にPC(Steam(https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/)およびEpic Games Store(https://store.epicgames.com/p/steel-seed-cdc5d9))、PlayStation 5(https://store.playstation.com/concept/10010794/)、Xbox Series X/S向けに発売されます。

『スティールシード』の開発の進捗は、ESDigital Games(https://esdigital.games/)およびStorm in a Teacup(https://www.stcware.com/games/steel-seed/)の公式ウェブサイトでご確認ください。

開発元:Storm in a Teacup

パブリッシャー:ESDigital Games(https://esdigital.games/)

【スティールシード概要】

■配信タイトル:スティールシード (Steel Seed)

■対応機種:PS5、PC(Steam、Epic Games Store)、Xbox Series X/S

■PlayStation Storeページ:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010794/

■Steamページ:https://store.steampowered.com/app/458430/_/

■Epic Games Storeページ:https://store.epicgames.com/ja/p/steel-seed-cdc5d9

ESDigital Gamesについて

ESDigital Gamesは、PCおよびコンソール向けの高品質なインディーゲームやミッドコアゲームを専門とするグローバルなゲームパブリッシャーです。これまでに『AWAKEN - Astral Blade』『Unusual Findings』『Cats on Duty』『Deck of Ashes』などのオリジナルタイトルを発売・配信してきました。今後も、『スティールシード』『Sky of Tides』『Island of Winds』『Memory Lost』といった期待の新作や、『REMEDIUM』『Battlejuice Alchemist』『Scholar of the Arcane Arts』のアップデートなどが加わり、カタログはさらに充実していく予定です。詳しくは、ESDigital Gamesの公式サイト https://esdigital.games/ をご覧いただくか、ソーシャルメディア https://linktr.ee/ESDGames をフォローしてください。



STORM IN A TEACUPについて

Storm in a Teacupは、2013年に業界のベテランであるカルロ・イヴォ・アリモ・ビアンキによって設立されました。ビデオゲームにおける最高の体験を作り上げることを目標に掲げ、独自のアートスタイルと才能あふれる国際的なチームの力で、これまで6年間でXbox One、PS4、SWITCH、PC、PC VR向けに4作品をリリースしています。

私たちは、心に響く物語を伝え、深みのある体験を提供し、「メイド・イン・イタリー」の魅力を世界に広げるようなゲーム作りを目指しています。

最新情報は、Twitter(https://twitter.com/stcware), Facebook(https://www.facebook.com/stcware), YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCRJ_dfJoS6_2BAaOCwuk97A), Instagram(https://www.instagram.com/stcware/)でチェックしてください。