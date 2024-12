カラフルダイヤモンド、３rdシングル『キミジェニック』が、12月9日（月）より配信スタート！

株式会社フォーチュンエンターテイメント

東海エリア発のエンターテインメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分である11人組ボーイズグループ「カラフルダイヤモンド」の3枚目のシングル『キミジェニック』が、2024年12月21日(土)に発売されることが決定! 発売日に先駆け、12月8日(日)に『イオンモール名古屋茶屋』のイベントにて、楽曲初披露と、キービジュアルを公開しました。

イベントの模様

今回のシングルは、優しい恋の歌=“やさこいソング”となっております。

歌詞に含まれる「キミが一番映えるのは、ボクと一緒のとき」というフレーズには、思わず胸がキュンとします。好きな人と一緒にいる自分が輝いていることを想像するだけで、心が温まる楽曲です。

メンバーの古川流唯は、

「カラフルダイヤモンド、レッド担当の古川流唯です。今月リリースする3rdシングル『キミジェニック』は、これまでのカラフルダイヤモンドとは異なる優恋(やさこい)ソングとなっています。今回は彼氏の気持ちを歌った楽曲ですが、歌詞が非常に素敵で、感情を揺さぶるフレーズが多いので、ぜひ注目してください。また、サビの振り付けはファンの皆さんと一緒に踊れる可愛らしい振り付けになっていますので、これから皆でたくさん踊りましょう」

とコメントしました。さらに、今回発表されたシングル『キミジェニック』には、舞台で使用されたテーマ曲『Into the Light, to the Light』も収録されます。

これからますます寒くなる季節には、心が温まる内容です。

なお、12月9日(月)0時より先行して配信がスタートします。

夢を追い続けるすべての方々、恋をしている人々へ向けた優しいメッセージや応援ソングとなっていますので、ぜひ聴いてみてください!

商品詳細

3rd シングル『キミジェニック』

発売日:2024 年 12月 21 日(土)

価格:1,000(税込)

品番:BYCC-0024

【収録内容】

1.キミジェニック

2.Into the Light, to the Light

3.Into the Light, to the Light Inst.

<配信情報>

12月9日0時より配信開始→

https://nex-tone.link/A00170559

カラフルダイヤモンド

上左から、加藤青空、高垣博之、國村諒河、岡大和、関優樹、永遠 下左から、内海太一、小辻庵、設楽賢、中下雄貴、古川流唯

東海エリア発のエンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分として、新たに結成された男性11人エンターテイメントグループです。デビューシングル『あまキュン』は大ヒットし、ヒットチャート1位を獲得したほか、続くシングルもゴールドディスクを受賞。音楽とパフォーマンスは、常に進化を続けています。メンバーは、古川流唯・中下雄貴・内海太一・設楽賢・小辻庵・岡大和・國村諒河・高垣博之・関優樹・永遠・加藤青空で構成されている。CBCテレビ「カラダイと踊ろう!!ボイメン体操」が平日朝6時30分より放送中!

カラフルダイヤモンド オフィシャルウェブサイト

https://bak.boysandmen.jp/