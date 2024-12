サイオステクノロジー、「LifeKeeper」をAWS EC2 Image Builderを活用し、AWS Marketplaceでの提供を開始

サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:喜多伸夫、以下、サイオステクノロジー)は、HAクラスターソフトウェア「LifeKeeper Single Server Protection for Linux(以下、LifeKeeper)」が、Amazon Web Services(以下、AWS)EC2 Image Builderコンソールのソフトウェアコンポーネントとして利用可能になったことを発表します。また、AWS Marketplaceでの提供を開始することを併せて発表します。

- AWS EC2 Image Builderコンソールのソフトウェアコンポーネントとしての利用について

AWS EC2 Image Builderは、AWSまたはオンプレミスで使用する仮想マシンおよびコンテナイメージの構築、テスト、デプロイを簡素化します。今回のアップデートにより、お客様はAWS EC2 Image Builderで構築するイメージに「LifeKeeper」をシームレスに追加できるようになります。AWS EC2 Image Builderコンソールでの「LifeKeeper」の提供は、お客様が信頼できるサービスにアクセスし、成功につなげるための基盤を提供するというサイオステクノロジーのコミットメントとリーダーシップを示すものです。

お客様は、AWS EC2 Image Builderコンソール、またはAWS Marketplaceで、「LifeKeeper」を直接検索してサブスクライブすることができます。AWS Marketplaceは、独立系ソフトウェアベンダーによる何千ものソフトウェアが掲載されているデジタルカタログで、AWS上で動作するソフトウェアを簡単に検索、テスト、購入、デプロイすることができます。AWS EC2 Image Builderを利用することで、お客様は「LifeKeeper」をゴールデンイメージに組み込むことが可能です。また、「LifeKeeper」がAWS Marketplaceで更新された際には、AWS EC2 Image Builderを設定することで、ゴールデンイメージを自動的に更新させることができます。これにより、システムの信頼性が向上し、メンテナンス作業の手間を軽減することができます。

AWS Marketplaceおよび「LifeKeeper」のAWS EC2 Image Builderコンソールのサポートに関する詳細は、以下をご覧ください。

<AWS Marketplace>

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-7znrn4g632cek

<「LifeKeeper」のAWS EC2 Image Builderコンソールのサポート>

https://bccs.sios.jp/lifekeeper/aws-marketplace-ec2-image-builder.html

- AWS Marketplaceでのサービス提供について

AWS MarketplaceでAWS EC2 Image Builderコンソールを活用したサービスを提供することで、お客様は「LifeKeeper」がインストールされた仮想マシンイメージを簡単に作成し、Amazon EC2インスタンスとしてすぐに利用することが可能になります。また、AWS Marketplace Private Offersでの提供やAWSパートナーがAWS Marketplaceに出品されたISV製品・SaaS製品を各ベンダーに代わって販売できるChannel Partner Private Offersで提供することで、AWSパートナーから購入することも可能になります。

サイオステクノロジー株式会社 上席執行役員 御舩洋は、次のように述べています。

「このたび、『LifeKeeper Single Server Protection for Linux』がAWS EC2 Image Builderコンソールのソフトウェアコンポーネントとして利用可能になり、AWS Marketplaceでの提供を開始できることを大変嬉しく思います。今回は、『LifeKeeper Single Server Protection for Linux』の提供となりますが、『LifeKeeper Protection Suite for Linux』『LifeKeeper Protection Suite for Windows』についても順次提供を行う予定です。今後も、お客様の利便性向上とともに、迅速かつ安心安全な導入支援を行ってまいります」

■「LifeKeeper」について

「LifeKeeper」は、全世界で8万ライセンス以上の導入実績があるHAクラスター製品です。「LifeKeeper」を導入することで、アプリケーションレベルでの可用性担保の実現に加えて、データレプリケーション製品の「DataKeeper」と組み合わせることで共有ストレージを使用せずクラウド上でシステムを冗長化させ、システム全体の可用性が高められます。

詳細情報は、https://bccs.sios.jp/lifekeeper/ をご覧ください。

■サイオステクノロジーについて

サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、自社開発ソフトウェアおよびSaaSの販売とサービスを行っています。直近では、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、AIの活用支援や次世代を支える製品とサービスを提供しています。これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

詳細情報は、https://sios.jp をご覧ください。

■お客様のお問い合わせ先(記事掲載の場合はこちらをご利用ください)

サイオステクノロジー株式会社

BC&CSサービスライン 担当:石部、吉岡

TEL:03-6859-8630 Email:bc-mk@sios.com

お問い合わせフォーム:https://mk.sios.jp/BC_Web_Inquiry.html