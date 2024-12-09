【埼玉】柴犬・ペキニーズの愛犬家向けイベント開催決定！ご家族と愛犬で一緒に楽しめる多彩な参加型プログラムが盛りだくさん！
株式会社フリーステッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 修）が2025年2月8日～9日の2日間、柴犬・ペキニーズの各犬種にフォーカスしたオフ会イベントをアクセス良好の会場な埼玉スタジアム横の大門上池調節池広場(予定地)で開催します。
愛犬とご家族が一緒に楽しめるコンテンツや、ワンちゃんたちが安全に楽しめる広々としたドッグランをご用意いたします。また、トレーナーさんや講師による充実した体験型レッスンも用意しています。これらのレッスンでは、ワンちゃんとの生活の中でのヒントやトレーニングに関する貴重な知識を学び、オーナー様と愛犬の絆をさらに深めることができます。
愛犬と共に素晴らしい一日をお過ごしいただけるはずです。楽しみにお待ちください！
【開催概要】
▼Shiba Festival 2025 - Shiba rooted in Japan -
https://www.freestitch.jp/meetup/shiba-festival-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/shiba-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183502958
予約期間：2025年1月30日(木)9時まで
イベントを一緒に盛り上げてくれているアンバサダーからのメッセージをご覧ください！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FqCVa7K9hTY ]
▼Pekingese MEET UP 2025 - Pekingese rooted in China -
https://www.freestitch.jp/meetup/pekingese-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/pekingese-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183503741
予約期間：2025年1月30日(木)9時まで
イベントを一緒に盛り上げてくれているアンバサダーからのメッセージをご覧ください！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ggouQTeutYE ]
開催予定地：大門上池調節池広場(埼玉スタジアム横)
(〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1-191)
※12月中旬頃最終決定予定
参加料金（事前予約料金※予約状況によっては当日参加もご用意する可能性もあります）
・大人：2,200円(税抜価格2,000円)
・子供：550円(税抜価格500円)
※対象：小学生・中学生
・未就学児：無料
・犬1頭につき：1,100円(税抜価格1,000円)
・学生：1,000円(税抜価格909円)
※対象：高校生・専門生・短大生・大学生・大学院生
・駐車場：770円(税抜価格700円)
※一般的なパーキングに駐車ができない大型車両でのご来場はご遠慮ください
【前回の開催模様】
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0psoNPoP8Lk ]
▼参加者のお声
・色々なイベントがあり今まで沢山参加してきましたが、今回の参加型は初めてでとても楽しめました
・楽しく、安全に、周りの方が暖かく、快適に過ごす事が出来ました
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=I3L27oJq2P0 ]
▼参加者のお声
・ペキニーズだけが集まるイベントはあんまりないから勧めたい！
・沢山の人がいらしてのイベントにも関わらず、準備を含めて開催も慣れていらっしゃるとはいえ、とても大切に開催していただいていることが伝わりました
一日中楽しめる多彩なプログラムが盛りだくさん！
撮影会
ご参加頂くワンちゃんを対象に撮影会を開催致します。
撮影ブースにて1カットの写真を撮影させていただきます。お気に入りの衣装でオフ会イベントに参加してくれたわんちゃん達の記念写真としてご利用ください。
50mスプリント/ハードル走
イベントにご参加頂くワンちゃんを対象に、50mのタイムの速さを競う競技になります。
ハードル走は途中にいくつかのハードルを設置したコースとなっています。
走る事やジャンプが得意な子、愛犬と一緒に全力で走ってみたい方はぜひご参加ください。
家族でダッシュ
50mハードル走のコースで、ご家族の笑顔あふれる瞬間をプロのカメラマンが撮影いたします。動きの中で輝く自然な笑顔を撮影する特別な家族写真をお届けします
30mレース
複数頭のわんちゃんごとに走って勝ち抜いていく『30m徒競走』を開催します！勝ち残って最終決勝レースを行うトーナメント方式の徒競走です。
最後まで勝ち抜いたワンちゃんには景品をご用意させていただきます。脚力に自信のあるわんちゃんも、そうでないわんちゃんもみんなでワイワイ盛り上がりましょう。
犬まみれ撮影会
『同じ犬種のわんちゃんだけ』の集合写真を撮る、わんちゃんまみれの撮影会を行います。
せっかく同じ日に同じ犬種だけで集まることができたイベント、ぜひこの特別な日の思い出を増やしましょう！
ワンちゃんのプロフェッショナルによるセミナーやレッスン
イベントを通してドッグトレーナーや各種講師とレッスンに触れていただくためのセミナーやレッスンをご用意しております。
各項目は入門編にあたる簡単な内容となっておりますので、レッスンが初めての方もお気軽にご参加ください。
本イベントを通して新しい出会い・発見をしていただけると幸いです。
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=4xVTazrQ2aQ ]
【2025年春 その他の開催犬種】
会場：吉見総合運動公園(〒355-0103 埼玉県比企郡吉見町今泉141)
2025年2月22日(土)開催
2025年2月23日(日)開催
2025年2月24日(月祝)開催
▼Schnauzer MEET UP 2025 - Schnauzer rooted in Germany -
https://www.freestitch.jp/meetup/schnauzer-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/schnauzer-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183522790
予約期間：2025年2月13日(木)9時まで
▼Corgi Festival 2025 - Welsh Corgi rooted in Great Britain -
https://www.freestitch.jp/meetup/corgi-festival-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/corgi-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183522973
予約期間：2025年2月7日(金)9時まで
▼Shetland Sheepdog MEET UP 2025 - Shetland Sheepdog rooted in Great Britain -
https://www.freestitch.jp/meetup/shetland-sheepdog-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/shetland-sheepdog-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183523203
予約期間：2025年2月13日(木)9時まで
Corgi Festival 2024 にご参加頂いた方へ感想を伺いました。
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=ll-fEzLPL7g ]
2025年3月22日(土)開催
▼Boston Terrier Festival 2025 - Boston Terrier rooted in United States -
https://www.freestitch.jp/meetup/boston-terrier-festival-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/boston-terrier-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=180296151
予約期間：2025年3月6日(木)9時まで
▼Shih Tzu Festival 2025 - Shih Tzu rooted in China -
https://www.freestitch.jp/meetup/shih-tzu-festival-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/shih-tzu-festival-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183598295
予約期間：2025年3月11日(火)9時まで
会場：関東近郊（第一候補：秋ヶ瀬公園）
2025年3月8日(土)開催
2025年3月9日(日)開催
▼Border Collie MEET UP 2025 - Border Collie rooted in Great Britain -
https://www.freestitch.jp/meetup/border-collie-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/border-collie-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183555202
予約期間：2025年2月27日(木)9時まで
▼Doodle MEET UP 2025 - Doodle originated in USA -
https://www.freestitch.jp/meetup/doodle-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/doodle-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183554904
予約期間：2025年2月27日(木)9時まで
2025年4月26日(土)開催
2025年春4月27日(日)開催
▼Papillon MEET UP 2025 - Papillon rooted in France -
https://www.freestitch.jp/meetup/papillon-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/papillon-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183600442
予約期間：2025年4月17日(木)9時まで
▼French Bulldog MEET UP 2025 - French Bulldog rooted in France -
https://www.freestitch.jp/meetup/french-bulldog-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/french-bulldog-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183600554
予約期間：2025年4月17日(木)9時まで
2025年5月17日(土)開催
2025年5月18日(日)開催
▼Pinscher MEET UP 2025 - Pinscher rooted in Germany -
https://www.freestitch.jp/meetup/pinscher-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/pinscher-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183600658
予約期間：2025年5月8日(木)9時まで
▼Pug MEET UP 2025 - Pug rooted in China -
https://www.freestitch.jp/meetup/pug-meet-up-2025(https://www.freestitch.jp/meetup/pug-meet-up-2025)
参加する :
https://fs-store.jp/?pid=183600721
予約期間：2025年5月8日(木)9時まで
【イベントに関するお問合せ】
イベントへの取材なども随時受け付けておりますので、ご希望の方は下記へご連絡下さい
担当者名：山本
電話番号：03-6910-5730（受付時間：平日10時～19時）
問い合わせフォーム：https://www.freestitch.jp/contact
【会社概要】
社名：株式会社フリーステッチ
本社所在地：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-16-12 CSビル
代表取締役：川田 修
設立： 平成17年6月21日
HP：https://www.freestitch.jp/