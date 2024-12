韓国ドラマ「The Empire：法の帝国」テレビ初放送記念キャンペーン、LaLa TVで12月27日(金)スタート！

ディスカバリー・ジャパン合同会社(C)SLL Joongang Co., Ltd. all rights reserved

CS放送 女性チャンネル♪LaLa TV(ディスカバリー・ジャパン株式会社)では、韓国ドラマ「The Empire:法の帝国」のテレビ初放送を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンを12月27日(金)より実施いたします。番組放送中に表示される2つのキーワードを集めてご応募いただくと、グルメ・体験など多彩なジャンルから選べるギフトカタログや眉毛専門店から生まれたアイブロウメイクコスメを抽選で合計80名様にプレゼント。

本作は、韓国随一のヒットメーカー俳優であるキム・ソナが主演を務め、エリート法曹一家を舞台に裏切り、欲望、偽善、秘密が絡むスキャンダラスサスペンス。毎話がハイライトともいえる、波乱の展開とともにお楽しみください。

番組ページ: https://www.lala.tv/programs/theempire/

【キャンペーン概要】

参加方法:

1. 第1話~6話の放送中に表示されるキーワードをチェック

2. 2つのキーワードを集めてLaLa TV公式サイト内のプレゼントページにアクセス

https://www.lala.tv/present/1yrptw4ccwr35zbe.html

キーワード発表期間:

- 2024年12月27日(金)~2025年1月3日(金):第1話~6話

- 2025年1月5日(日):第1話~6話 ※キャッチアップ一挙放送

応募期間: 2024年12月27日(金)~ 2025年1月12日(日)23:59

賞品:

ギフトカタログ賞

VENT OUESTギフトカタログ(10,000円相当) 7名様

食器やファッションアイテムなどの定番商品はもちろん、グルメや体験まで多岐にわたるジャンルから選りすぐりの品々を集めました。

コスメ賞

BeauStage アイブロウメイクコスメセット 73名様

アイブロウパウダー、アイブロウペンシル、アイブロウマスカラ各1点をセット。

眉毛専門店から生まれたスキンケアにも使われる保湿成分を配合するやさしさプラスのアイブロウメイクコスメです。

■作品情報

「The Empire:法の帝国」

放送日時:2024/12/27(金)スタート 毎週(月)~(金)22:00~23:30

出演:キム・ソナ(「私の名前はキム・サムスン」「シークレット・ブティック」)

アン・ジェウク(「マウス~ある殺人者の系譜~」)

イ・ミスク(「カネの花~愛を閉ざした男~」)

ソン・ヨンチャン(「工作都市~欲望のワルツ~」)

シン・グ(「花よりおじいさん」シリーズ)ほか

演出:ユ・ヒョンギ(「いとしのソヨン」)

<番組概要>ソウル中央地検の部長検事であるヘリュル(キム・ソナ)。父親は韓国を代表する法律事務所ハム&リーの代表弁護士、母親はミングク大学のロースクールの院長、祖父は元最高裁の判事という法曹一家で育った。さらに夫もロースクールの教授兼弁護士として活躍するエリートで、おまけに家庭的で外見もいいという完璧ぶり。誰もが羨む暮らしを送るヘリュルだが、ある人物の登場で徐々に家庭にひびが入り始める。

韓国(JTBC)/2022年/全16話/HD/ステレオ/字幕

クレジット:(C)SLL Joongang Co., Ltd. all rights reserved

【番組ページ】 https://www.lala.tv/programs/theempire/

■女性チャンネル♪LaLa TV

LaLa TVは、好奇心を持ち続けるエイジレスな女性たちに向けたエンタテインメント・メディアです。世界の最新・名作ドラマから、食・旅・音楽、こだわりのライフスタイルまで、さまざまなコンテンツをお届けし、暮らしを豊かに彩ります。J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約570万世帯のお客様にご覧いただいています。

<LaLa TV公式WEBサイト> https://www.lala.tv

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com(https://www.wbd.com/) をご覧ください。