【TVアニメ『呪術廻戦』フェア 2024 ～渋谷事変～】が、アニメイトで12月14日から開催！ 虎杖や伏黒、釘崎たちの描き下ろし特典が貰えるだけでなく、同じイラストを使用した新グッズも発売!!
△特典：イラストカード（全8種）
フェアの詳細はコチラから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111862
株式会社アニメイトは、【TVアニメ『呪術廻戦』フェア 2024 ～渋谷事変～】を2024年12月14日から開催いたします。
『呪術廻戦』とは、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々先生によるコミック。「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2018年3月から2024年9月まで連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億部（デジタル版含む）を突破している大人気作です。2025年にはTVアニメ第2期「懐玉・玉折」の総集編の劇場公開、加えて続編「死滅回游」の制作も決定しており、ますます盛り上がりを見せています。
全国アニメイト・アニメイト通販にて12月14日～2025年1月5日まで開催する【TVアニメ『呪術廻戦』フェア 2024 ～渋谷事変～】では、期間中、アニメ『呪術廻戦』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVD・グラッテ商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄には、虎杖や伏黒、釘崎たちの描き下ろしイラストが使用されており、フェアにあわせて特典と同じ絵柄を使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」などの新作グッズも発売いたします。
さらに、「アニメ『呪術廻戦』フェア 2024」連動特典スタンプシートをお持ちのお客様は、店頭でアニメ『呪術廻戦』関連のキャラクターグッズを1,100円（税込）以上ご購入の際に、レジにてスタンプシートをご提示いただき、スタンプを３つ集めると、連動購入特典の「ブロマイド3枚セット」をお渡しいたします。
また、12月14日～2025年1月5日に「呪術廻戦 フェア2024 ～渋谷事変～ Gratte」を開催するほか、アニメイト店内で12月13日～2025年1月2日の期間中、虎杖 悠仁（CV.榎木淳弥）がナレーションのフェア限定CMも放映いたします。あわせてチェックしてみてください！
■フェア情報
TVアニメ『呪術廻戦』フェア 2024 ～渋谷事変～
開催期間：2024年12月14日～2025年1月5日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：アニメ『呪術廻戦』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVD・グラッテ商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「イラストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストカード（全8種）※特典はお選びいただけません。
連動購入特典：
店頭でアニメ『呪術廻戦』関連のキャラクターグッズを1,100円（税込）以上ご購入いただく際に、レジにて「アニメ『呪術廻戦』フェア 2024」連動特典スタンプシートをご提示いただき、スタンプを３つ集めると、連動購入特典「ブロマイド3枚セット」をお渡しいたします。
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2024年12月14日
価格：各1,650円（税込）
種類：8種（虎杖 悠仁／伏黒 恵／釘崎 野薔薇／七海 建人／五条 悟／夏油 傑／真人／脹相）
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション
発売日：2024年12月14日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（8パック入り）3,520円（税込）
種類：全8種
△キャラバッジコレクション
トレーディングクリアブロマイド
発売日：2024年12月14日
価格：1パック220円（税込）
1BOX（16パック入り）3,520円（税込）
種類：ノーマル全16種 レア全8種
△トレーディングクリアブロマイド／ノーマル
△トレーディングクリアブロマイド／レア
メタルキーホルダー
発売日：2024年12月14日
価格：各1,100円（税込）
種類：8種（虎杖 悠仁／伏黒 恵／釘崎 野薔薇／七海 建人／五条 悟／夏油 傑／真人／脹相）
△メタルキーホルダー
■グラッテコラボ情報
呪術廻戦 フェア2024 ～渋谷事変～ Gratte
開催期間：2024年12月14日～2025年1月5日
開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山
クッキー出張販売店：アニメイト町田、札幌、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、静岡パルコ
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全8種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全8種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
有償特典：メニューをご注文1点につき、＋500円（税込）で「アクリルコースター（全8種）」を1枚ご購入いただけます（絵柄はお選びいただけません）。
渋谷店限定メニュー：
＜グラフィックアイス（絵柄全8種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■関連URL
TVアニメ『呪術廻戦』フェア 2024 ～渋谷事変～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111862)
呪術廻戦 フェア2024 ～渋谷事変～ Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/15044/)
アニメ『呪術廻戦』フェア2024 特設ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/jujutsu_fair2024/cd/3012/)
『呪術廻戦』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12749)
TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト(https://jujutsukaisen.jp/)