『学園アイドルマスター』の新作グッズが「コミックマーケット105」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「コミックマーケット105」にて『学園アイドルマスター』の新商品を販売します。
各アイドルの箔押しサインが入った「サイン入りアクリルアートパネル」や、ライブイベントなどでも便利な「マルチストラップ」が登場します。
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「コミックマーケット105」
・開催日時 2024年12月29日(日)～12月30日(月) 10:30～17:00 ※2日目のみ16:00
・開催場所 東京ビッグサイト
・ブース名 中外鉱業ブース[南3 No.2221]
・公式HP https://www.comiket.co.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/
予約期間：2024年12月9日(月)17:00～2025年1月6日(月)23:59
発送日：2025年2月発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■トレーディング両面イラストカード（全10種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入] 6,600円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングおなまえクリップバッジ（全12種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[12個入] 9,240円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■サイン入りアクリルアートパネル（全10種）
販売価格：4,400円(税込)
■マルチストラップ（全12種）
販売価格：2,200円(税込)
■サコッシュ
販売価格：2,970円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
THE IDOLM@STER (TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
■関連サイト
学園アイドルマスター 公式サイト
https://gakuen.idolmaster-official.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline