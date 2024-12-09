『学園アイドルマスター』の新作グッズが「コミックマーケット105」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

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中外鉱業株式会社


出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/


キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「コミックマーケット105」にて『学園アイドルマスター』の新商品を販売します。



各アイドルの箔押しサインが入った「サイン入りアクリルアートパネル」や、ライブイベントなどでも便利な「マルチストラップ」が登場します。



会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。


ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！



イベント情報


「コミックマーケット105」


・開催日時　2024年12月29日(日)～12月30日(月)　10:30～17:00 ※2日目のみ16:00


・開催場所　東京ビッグサイト


・ブース名　中外鉱業ブース[南3 No.2221]


・公式HP　https://www.comiket.co.jp/


・中外鉱業 出展情報ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。


※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。



Web販売


Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c105/


予約期間：2024年12月9日(月)17:00～2025年1月6日(月)23:59


発送日：2025年2月発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



製品情報




■トレーディング両面イラストカード（全10種）


販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入] 6,600円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■トレーディングおなまえクリップバッジ（全12種）


販売価格：1個 770円(税込)／1SET[12個入] 9,240円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■サイン入りアクリルアートパネル（全10種）


販売価格：4,400円(税込)





■マルチストラップ（全12種）


販売価格：2,200円(税込)





■サコッシュ


販売価格：2,970円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。



権利表記・関連情報


■権利表記


THE IDOLM@STER (TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■関連サイト


学園アイドルマスター　公式サイト


https://gakuen.idolmaster-official.jp/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/


中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/chugaionline