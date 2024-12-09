【12月11日～12月13日】経営・財務エグゼクティブが集う日本最大級のイベント 第24回 CFOフォーラム・ジャパン2024 開催

一般社団法人日本CFO協会

経理・財務領域随一のコミュニティ・ネットワークを構築する一般社団法人日本CFO協会（東京都千代

田区、理事長：小口正範、以下日本CFO協会）は、12月11日～12月13日に『未来を拓く戦略的変革と価値創造 ～グローバル × デジタル × 未来志向で実現するCFO機能の革新～』をテーマに、先進的な挑戦を続けているCFOや経営・財務幹部、専門家の方々を迎えたオンラインフォーラムを開催します。

なお、12月18日（水）には、CFOフォーラム・ジャパンをはじめ、11月に開催された、CHROフォーラム・ジャパン、CLOフォーラム・ジャパン申込者のみが参加可能な限定イベント 「Corporate Executive Forum 2024」（紀尾井カンファレンス）を開催いたします。コーポレート横断的に今後の経営課題を見つめ、改革に向けた手がかりを見つけていただく機会を提供させて頂きます。

■「CFOフォーラム・ジャパン2024」開催概要

日 時：2024年12月11日（水）～13日（金）

形 式： ZOOMを使ったオンラインフォーラム

主 催：一般社団法人日本CFO協会

対 象：日本CFO協会会員企業のCFO、経営企画、FP&A、経理・財務等コーポレート部門の皆様

詳 細：https://www.cfo.jp/cfoforum2024/

※「Corporate Executive Forum 2024」の詳細は以下を参照ください。

https://www.cfo.jp/ceforum2024/

■「CFOフォーラム・ジャパン2024」プログラム

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プログラム Day 1：12月11日（水）13:00 - 18:10

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▼オープニング

小口 正範

一般社団法人 日本CFO協会 理事長

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事長

（元三菱重工業株式会社 代表取締役副社長執行役員 CFO）



▼Keynote

「より良い経営を支えるCFO的思考の実践 ～私のCFO体験とCEOとしての活かし方～」

河井 英明 氏 大阪市高速電気軌道株式会社 代表取締役社長

対談：

平野 留亥 氏 一般社団法人 日本CFO協会 主任研究委員



▼Session

「CFO組織に役立つ帳票デジタル化とFinTechの活用」

小野 史裕 氏 株式会社インフォマート Platform事業推進部門 執行役員

鰰澤 明 氏 アレイマジャパン株式会社 取締役副社長 財務担当役員



▼Keynote

「グローバル企業のグループガバナンスと米国子会社のリスク管理及びコンプライアンス

～弁護士が見た日系米国子会社の経営～」

秋山 武夫 氏 NY州弁護士（元Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 弁護士事務所 パートナー）

対談：

池谷 光司 一般社団法人 日本CFO協会 理事、株式会社東芝 取締役 副社長執行役員



▼Session

「AIやシステム活用で変革する経理業務

～経営戦略における重要なポイントは経理業務のデジタル化と効率化～」

松岡 俊 氏 株式会社マネーフォワード グループ執行役員 経理本部本部長



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プログラム Day 2：12月12日（木）13:00 - 17:20

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▼Keynote

「日本の上場会社が必要とする経営スキルとは」

大塚 博行 氏

ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 代表取締役社長&CEO



▼Session

「FP&A機能強化とEPM

～最新のCFOサーベイから読み解くFP&Aの課題とEPMシステムの活用～」

木村 一也 氏

KPMGジャパン ファイナンス・ストラテジー＆トランスフォーメーション

有限責任 あずさ監査法人 アドバイザリー統轄事業部 ディレクター

一般社団法人 日本CFO協会 主任研究委員



平野 留亥 氏

KPMGジャパン ファイナンス・ストラテジー＆トランスフォーメーション

KPMGコンサルティング株式会社

Finance Strategy & Transformation アソシエイトパートナー

一般社団法人 日本CFO協会 主任研究委員



▼Keynote

「企業価値向上に向けた経営管理の高度化とCFOの役割」

若林 勇人

一般社団法人 日本CFO協会 理事

J.フロント リテイリング株式会社 取締役 執行役常務 兼

株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役



対談：

手島 直樹 氏

小樽商科大学大学院 商学研究科 教授



▼Session

「SSBJをはじめとした非財務開示に向けて今取り組むべきこと。ITプラットフォームの役割。」

大八木 邦治 氏

ワーキーバジャパン合同会社 エリアセールスディレクター 日本統括責任者



畠中 貴司 氏

KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン

有限責任 あずさ監査法人 ディレクター



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プログラム Day 3：12月13日（金）13:00 - 18:20

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▼Keynote

「グローバル時代に求められる財務リーダーの新たなスキル

～戦略的パートナーとしての3C力の磨き方～」

Nina Michels-Kim（ニナ・マイケルズ=キム）氏

CMA, CSCA, Managing Partner, Starling



▼Session

「CFO組織の革新と核心 ～未来志向の価値創造を実現するBlackLineのソリューション～」

宮崎 盛光 氏

ブラックライン株式会社 代表取締役社長

嘉藤 英隆 氏

ブラックライン株式会社 プリンシパルバリューアーキテクト



▼Keynote

「日本版FP＆Aの始め方と成果の出し方 ～FP＆A研究会で先進企業から学ぶ～」



＜15:00-15:20＞

「FP＆A研究会の活動概要、FP＆Aプログラム全体の活動紹介、日本版FP＆A成熟度モデルの概要」

池側 千絵 氏 一般社団法人 日本CFO協会 主任研究委員 兼 認定FP&Aアドバイザー、ストラットコンサルティング株式会社 代表

石橋 善一郎 氏 一般社団法人 日本CFO協会、FP&Aプログラム運営委員会 委員長

加藤 弘毅 氏 Ridgelinez株式会社 Management Control Practice Director



＜15:20-15:55＞

「FP&A組織と新たな取り組み (絶えざる革新)

峯岸 佳雅 氏 花王株式会社 会計財務部門 管理部長

山添 晋也 氏 花王株式会社 会計財務部門 管理部 部長 (FP&A担当)



＜15:55-16:30＞

「丸井グループにおけるFP＆A組織の取り組み

～FP＆A機能の整備により、CFOが投資家の期待に応える～」

加藤 浩嗣 氏 株式会社丸井グループ 取締役 常務執行役員CFO



＜16:30-17:05＞

「ユニ・チャーム流FP&Aの人材育成事例について」

多田 知弘 氏 ユニ・チャーム株式会社 経理財務本部 事業管理部長

入江 彰彦 氏 ユニ・チャーム株式会社 経理財務本部 事業管理部 教育育成担当



＜17:05-17:30＞

「事業成長を図るためのFP&A組織の導入

～経営意思決定・ガバナンスの高度化と事業成長への貢献～」

藤田 総一郎 氏 株式会社Ｌｏｏｏｐ 取締役CFO／戦略本部 本部長／コーポレートFP＆A部・ビジネスFP&A部 部長



▼Session

「企業価値向上に向けたエコサイクルの実現～部門間の壁を越えて未来へ～」

馬場 崇之 氏

アビームコンサルティング株式会社

エンタープライズトランスフォーメーションビジネスユニット

シニアマネージャー

※注意：プログラムの内容は事前のご案内なく変更となる場合がありますことをご了承ください。

■参加費（税込）：

会員：11,000円（特別ご優待 5,500円）

一般：16,500円（特別ご優待 11,000円）

＜詳細・お申し込みはこちら＞

https://www.cfo.jp/cfoforum2024/

■一般社団法人日本CFO協会について：

日本CFO協会は、日本企業の経理・財務をはじめとしたグローバルな経営管理手法と倫理の高度化を目

的として発足した⾮営利団体で、IGTA（国際財務協会連盟）、IAFEI（国際財務幹部協会連盟）に加盟が認められたわが国唯一の国際的財務教育機関です。経営・経理・財務分野で活躍するビジネスパーソン

のスキル向上とキャリアアップを目的に様々な経営手法や経営技術に関する教育・サービスを提供する

ことで、企業の財務パフォーマンスの向上を支援しています。2005年より、経済産業省経理・財務人材

育成事業として「経理・財務スキル検定（FASS）」を開発・実施しています。

設立：2000年10月12日

理事長：小口 正範 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事長（元三菱重工業株式会社 代表取締役副社長執行役員CFO）

所在地：東京都千代田区平河町2-7-1

活動内容：資格認定／検定試験／セミナー、フォーラム／出版／研究会・委員会／交流会／国際会議

会員数：7,127人（個人会員1,933人 法人会員5,194人・235社）※2023年6月15日現在