＜ライブレポート＞　城田優 演出・出演のスヌーピーオーケストラコンサート【MagicalChristmas Night】兵庫にて開幕

日本コロムビア株式会社

シリーズ5年目となるスヌーピーのオーケストラコンサートが、12月8日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールで初日を迎えた。本公演は、PEANUTS70周年を祝して2020年からスタートし、初年度から出演してきた城田優が昨年からは演出も手掛け、タイトルも【Magical Christmas Night】と改称して大きくリニューアルされた。城田優は、本日情報解禁された日本テレビ系 ドラマ「いきなり婚」(火曜プラチナイト枠1月クール放送)の出演も決定し、アーティストとして、俳優としてまさにジャンルを超えた幅広い活動に、注目が高まっている。

コンサート会場に入ると、色鮮やかなオーナメントやプレゼントが飾られた大きなクリスマスツリー、雪だるまや真っ赤なドッグハウスなどの美術セットが並び、『PEANUTS』の世界感が広がる。これは、舞台美術を担当し数多くの賞を受賞している松井るみによるものだ。会場では虫の声や鳥のさえずり等の自然音が流れ、これから始まる森のコンサートへのイントロダクションとなっていた。

フルオーケストラとジャズピアノトリオによる序曲でステージの幕が開け、観衆が息を飲んだ。メインボーカルを務める城田が登場すると、スタンダードナンバーからJ-POPのヒットソングを歌いあげた。

この兵庫公演では、城田と公私ともに交流のある森崎ウィンがゲストとして出演。桑田佳祐の「白い恋人達」をオーケストラアレンジでカバーした。また、洋楽クリスマスメドレーでは城田と森崎のハーモニーに加え、個性豊かな6人組ボーカルグループFYURAのコーラス、それぞれのキャラクターの引き立った伸びやかなセッションで観客を魅了した。大きなクリスマスツリーに仕掛けられたLEDパネルからはPEANUTSギャングをはじめとする映像が映し出され、華やかな照明による演出とあいまって終始観客を沸かせていた。

本編のラストでは、昨年、城田と音楽監督・ピアノの宮本貴奈が本コンサートのイメージソングとして共作し、今年10月にデジタルリリースされた「夢の種~I’ll be by your side」をYURAの華麗なコーラスと共に壮大なフルオーケストラとジャズトリオアレンジで歌い上げた。会場の幸福感は最高潮に達し、アンコールとして披露された2曲のクリスマスソングによって、歓喜のなか幕を閉じた。

続く12月12日には札幌文化芸術劇場 hitaruにて北海道公演が行われ、ゲストにはレディー・ガガに歌声を認められた期待のシンガーKIMIKAが出演。千秋楽となる12月23日の東京文化会館大ホールで行われる東京公演には、音楽のみならずファッションの分野やバラエティ番組でもマルチに活躍する青山テルマを迎える。両公演とも、兵庫公演で大好評だったオリジナルグッズも販売予定だ。



◎セットリスト

M1 Overture 2024(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)new

M2 Skating(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

M3 The Christmas Song(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

M4 Let It Snow(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

M5 真夏の果実(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

M6 My Favorite Things(城田優、ジャズピアノトリオ)new

M7 クリスマスジャズメドレー(ジャズピアノトリオ)new

M8 マジカル・クリスマスナイト・オーケストラメドレー(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)new

M9 Just Like Me(ゲストアーティスト、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

M10 白い恋人達(森崎ウィン、オーケストラ)new

M11 洋楽クリスマスメドレー~Last Christmas/Have Yourself A Merry Little Christmas/This

Christmas/I Saw Mommy Kissing The Santa Claus~(オールキャスト)new

M12 夢の種~I'll be by your side(『Magical Christmas Night』イメージソング)(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)

※new…本公演初披露



◎オリジナルグッズ情報

先行販売 17:00~17:30

一般販売 18:00~19:00

詳細はこちらhttps://www.snoopy.co.jp/news/2024120442995/



◎リリース情報

城田優『夢の種~I’ll be by your side』(【Magical Christmas Night】イメージソング)

COKM-45419 <配信限定>https://shirotayu.lnk.to/yumenotane

◎公演情報

【billboard classics × SNOOPY 『 Magical Christmas Night 2024』】

2024年12月8日(日)兵庫・兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール OPEN 18:15 / START 19:00 ※終演

2024年12月12日(木)北海道・ 札幌文化芸術劇場 hitaru OPEN 18:00 / START 19:00

2024年12月23日(月)東京・ 東京文化会館 大ホール OPEN 18:00 / START 19:00



出演:城田優・スヌーピー

ゲストボーカル:

【兵庫】森崎ウィン

【北海道】KIMIKA

【東京】青山テルマ

指揮:栗田博文

ピアノ・音楽監修:宮本貴奈

ドラムス:

【北海道・東京】ジーン・ジャクソン

【兵庫】デニス・フレーゼ

ベース:パット・グリン

管弦楽:

【兵庫】京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

【北海道】ビルボードクラシックスオーケストラ

【東京】東京フィルハーモニー交響楽団

クワイア:FYURA

公演公式HP:https://billboard-cc.com/snoopy2024